От полной антисанитарии до экспорта в Глазго. Как о сливочном масле из Алтайского края узнали во всем мире

- Первый маслодельный завод на Алтае основал купец Сарров в селе Чистюнька Топчихинского района в 1896 году.
- На первых алтайских маслозаводах были установлены сепараторы де Лаваля, а обслуживали их приглашенные из Эстонии мастера. Изначально они изготавливали масло “голштинское” и “парижское”.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин, 1949 год.
- В 1901 году в крае уже было 264 маслозавода, в 1912 году — 1323. На 99% из них производство было кустарным, без паровых и водяных двигателей. На предприятиях обычно работали по два-четыре человека — хозяин и члены его семьи.
- Многие заводы работали без ветеринарной службы, что приводило к массовому распространению инфекций. На некоторых из них к тому же была антисанитария, а часть продукции гибла при перевозке из-за отсутствия холодильников. Но так было не везде, и многие предприятия края выпускали действительно качественную и безопасную продукцию.
- Взлет сибирского маслоделия начался с открытия в 1890-х Сибирской железной дороги. Тогда об алтайском масле узнали в Лондоне, Глазго, Гамбурге и Копенгагене.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин, 1949 год.
- Сами жители Алтайского края считали лучшими сортами масла барнаульское, курганское и ишимское. В них было до 85,6 % жира, 1,7% соли и 11,6 % — воды.
- Паровозы, транспортирующие масло, отличались особой конструкцией. Их внешняя стенка была деревянной, внутренняя — металлической. Специальная изоляция не пропускала тепло. В вагонах по углам размещали ведра со льдом для охлаждения, и чугунные печи — для отопления.
Молочная промышленность региона.
корреспондент газеты "Алтайская правда" Николай Калинин.
- После Великой Отечественной войны Алтайский край стал крупнейшим в стране поставщиком сливочного масла. В 1970-х и 1980-х его производство достигло 1,5 млн пудов.