Актер подчеркнул, что это были короткие отношения, сообщает Lenta.ru .

«Можно сказать, что это был роман. Но он как был, так и всплыл», — прокомментировал Кологривый его отношения с Муцениеце.

Актер пояснил, что это потребность всех артистов: «помощь игре, то есть поиск тепла и так далее».

По его мнению, этот факт расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного.

Кологривый тайно встречался с Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Окружение актрисы уточнило, что она не воспринимала эти отношения всерьез.

Ранее Никиту Кологривого лишили роли Владимира Жириновского в биографическом фильме.

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