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Шоу-бизнес

Никита Кологривый признался в романе с актрисой Агатой Муцениеце

Актер подчеркнул, что это были короткие отношения, сообщает Lenta.ru.

Никита Кологривый.
Никита Кологривый.
Страница ВКонтакте «Никита Кологривый»

«Можно сказать, что это был роман. Но он как был, так и всплыл», — прокомментировал Кологривый его отношения с Муцениеце.

Актер пояснил, что это потребность всех артистов: «помощь игре, то есть поиск тепла и так далее».

По его мнению, этот факт расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного.

Кологривый тайно встречался с Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Окружение актрисы уточнило, что она не воспринимала эти отношения всерьез.

Ранее Никиту Кологривого лишили роли Владимира Жириновского в биографическом фильме.

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