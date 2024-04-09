10 апреля
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День в истории

Мрамор, первый ночной клуб, Машков на открытии. Каким был бийский кинотеатр «Алтай» и как его теперь сносят

Чуть более 40 лет назад в Бийске построили передовой по тем временам кинотеатр «Алтай». Сегодня его сносят. Altapress.ru показывает кадры разрушения и вспоминает, чем славился «Алтай».

Снос кинотеатра «Алтай» в Бийске.
Снос кинотеатра «Алтай» в Бийске.
altapress.ru
  • Кинотеатр «Алтай» открылся в Бийске в январе 1983 года. Вообще, его должны были построить и сдать двумя годами ранее, но не успели. Это было типовое здание, поэтому у «Алтая» есть «брат-близнец» в Барнауле — кинотеатр «Мир».
  • «Алтай» был одним из самых технически оснащенных в крае. А еще там были мраморные колонны, мозаичные полы, много стекла, стали и света. Первыми посетителями кинотеатра стали его же строители.
  • В день первого показа в кинотеатре не было ни одного свободного места из 800. А смотрели тогда киножурнал «Шагай, моя страна!» и «Владивосток, год 1918».
  • В кинотеатре выступали Мария Шукшина, Аристарх Ливанов, Михаил Евдокимов, Георгий Бурков, Людмила Зайцева. Позже в «Алтае» даже открыли культурно-развлекательный центр, — но и кино продолжали показывать.
Кинотеатр &quot;Алтай&quot; в Бийске.
Кинотеатр "Алтай" в Бийске.
altlib.ru
  • В 1990-х о кинотеатре забыли. Но в 2001 году его попытались реанимировать: сохранили кинозал и установили в нем новую стереосистему. На открытии обновленного «Алтая» показывали фильм Ридли Скотта «Гладиатор».
  • В нулевых в «Алтае» арендовали площади брендовые магазины. Также там открыли первый ночной клуб в Бийске — Turbo Diesel.
  • В 2003 году в здании произошел пожар: полностью сгорел экран, уникальная система «звук вокруг», пострадал зрительный зал.
  • После пожара кинотеатр довольно быстро восстановили, а первой премьерой стал фильм Владимира Машкова «Папа». Режиссер лично побывал на открытии «Алтая» и разрезал красную ленту. В честь открытия устроили фейерверк.
  • С приходом в Бийск кинотеатра нового типа — «Планета кино» в 2006 году, — здание «Алтая» опустело вновь. Сегодня кинотеатр сносят. На его месте планируют построить 16-этажный жилой дом.
Старший брат-близнец кинотеатра &quot;Алтай&quot; - кинотеатр &quot;Мир&quot; в Барнауле.
Старший брат-близнец кинотеатра "Алтай" - кинотеатр "Мир" в Барнауле.
altlib.ru
Средний брат-близнец кинотеатра &quot;Алтай&quot; - кинотеатр &quot;Россия&quot; в Рубцовске.
Средний брат-близнец кинотеатра "Алтай" - кинотеатр "Россия" в Рубцовске.
altlib.ru

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