Алла Пугачева порадовала слушателей еще одной музыкальной композицией

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Композиция вышла в честь юбилей певицы. Сегодня ей исполняется 75 лет.

Ранее у артистки вышла песня под названием «Я плачу» также в день ее 75-летия. Слова и музыку для нее сделал Леонид Агутин.

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