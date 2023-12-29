Зеленый домишко на исторической улице Барнаула преобразится в трехэтажного красавца

Неказистое административное здание на исторической улице Барнаула – Гоголя, 77, может кардинально преобразиться. «Мастерская Золотова» предлагает построить новое, трехэтажное здание из красного кирпича в стиле классицизма. Эскиз проекта на градостроительном совете представил архитектор Владимир Золотов.

Административное здание на ул. Гоголя, 77, давно нуждается в перестройке. Первый этаж выполнен из кирпича, который уже давно потрескался. Второй построен уже из дерева и выкрашен в яркий зеленый цвет. На данный момент там располагаются компании «Фарт», «Благорост» и «Сибирь-сервис».

Владимир Золотов представил проект нового здания, которое будет кардинально отличаться от старого. Оно будет трехэтажным и выполнено полностью из кирпича в соответствии с историческим материалом первого этажа.

«Участок находится полностью в единой зоне регулируемых застроек», - подчеркнул Владимир Золотов.

1090,0 кв. м – площадь участка; 504,3 кв. м – площадь застройки; 277, 9 кв. м – площадь первого этажа; 405,8 кв. м – площадь второго этажа; 98,9 кв. м – площадь антр. этажа; 782,6 кв. м – общая площадь здания.

Общий стиль здания напоминает классицизм. На это указывают симметричные и пропорциональные линии, высокие окна и минимум декора. Фасад здания выполнен из двух цветов – красный и светло-серый. От белого решили отказаться, чтобы не создавать эффект «побелки».

Владимир Золотов представил два варианта расцветки: выступающие элементы фасада в темном цвете, а западающие – в светлом, и наоборот. «Мастерская Золотова» отдает предпочтение первому варианту, хотя допускает, что второй тоже возможен.

Административное здание на улице Гоголя, 77 Мастерская Золотова Административное здание на улице Гоголя, 77 Мастерская Золотова

В первых двух вариантах главный вход украшают французские балконы с металлической ковкой на втором и третьем этажах. Сверху – прямоугольный ступенчатый аттик. В третьем варианте ровную прямую крышу заменили на скатную кровлю. Эксперты отметили это как наиболее удачное решение.

«Скатная кровля более характерна для исторической застройки Барнаула и смотрится выигрышней. Она органично впишется в силуэт здания», - отметили на градсовете.

С задней стороны здания на первом этаже находится парковка на четыре машины. Дополнительные места расположены на участке – 13 машинных мест.

Административное здание на улице Гоголя, 77 Мастерская Золотова

Экспертам понравился дизайн будущего здания. Они отметили, что архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом градостроительной ситуации, и автор ответил санитарно-противопожарным нормативам.

«Отсылка к исторической зоне, а именно использование красного кирпича, на мой взгляд, совершенно справедливое решение. Автор правильно пытается создать на фасаде силуэт за счет прямоугольного ступенчатого аттика», - отметили эксперты.

Проект одобрили.

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