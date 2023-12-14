Сыр и сжатый эспандер. Какие квартиры с очень странными планировками продают в новостройках Барнаула

Altapress.ru сделал подборку барнаульских квартир от застройщиков с причудливыми планировками. У покупателей есть возможность использовать нестандартные формы и сделать дерзкий дизайнерский интерьер, либо… все испортить и спотыкаться о каждый угол.

Кусочек сыра

На создание материала нас вдохновила эта интересная планировка в ЖК «Пломбир» на ул. Энтузиастов, 59. Почти треугольная квартира напомнила отрез аппетитного сыра.

Как и в нем здесь есть «дыры». Обратите внимание на расположение ванной на плане – остается пустой треугольник. Который может запустить полет фантазии будущих обладателей квартиры.

Например, они могут оформить комнату, как на картинках в Pinterest: установить «отдельно стоящую» ванну, над которой будут нависать зеленые листья пальмы, занявшую место в свободном углу.

Планировка квартиры в ЖК "Пломбир". Сайт застройщика

Или можно скидывать грязные носки в спрятанную за ванной корзину для белья. Вариантов много.

«Сырная» планировка обусловлена формой дома – в месте, где расположена квартира, он немного «сгибается».

Стоимость этой трехкомнатной квартиры – 10,4 млн рублей. Общая площадь – 102,2 кв. м. В продаже остались варианты на 7, 9, 13 и 14 этажах. Есть и на третьем, но с ремонтом от застройщика. Она обойдется в 11,7 млн рублей.

Уголек

В том же третьем подъезде сжалась компактная двушка. Здесь есть просторная прихожая – почти что в форме домика с детского рисунка. А также гардероб в виде отрезанного прямоугольного треугольника с выходом в спальню.

Планировка квартиры в ЖК "Пломбир". Сайт застройщика

Множество углов примут на себя череду полок – может получится интересная система хранения.

В остальных случаях комнаты правильных, скучных форм.

55,3 кв. м – общая площадь квартиры. Их стоимость – 7,1 млн рублей. Последние оставшиеся в доме два варианта уже забронированы.

Квартира-топорик

И снова сгиб дома – на этот раз «Родных берегов» на ул. Промышленной, 6. Сверху эта трехкомнатная квартира напоминает небольшой топорик – с маленьким древком и небольшим лезвием.

Планировка квартиры в ЖК "Родные берега". Сайт застройщика

Из особенностей слегка сложенная «книжкой» лоджия, вытянутая гостиная и восьмиугольная огромная спальня почти что в форме груши.

Тем не менее, покупателям такой вариант нравится: 14 из 19 таких же квартир уже заняты. Остались варианты на 2, 3, 5, 8 и 16 этажах. Площадь – 72,8 кв. м, стоимость – 8,8 млн рублей.

Сжатый эспандер

Квартира-соседка «топорика» вызвала у нас ассоциацию со снарядом для развития мускулатуры.

Планировка квартиры в ЖК "Родные берега". Сайт застройщика

Однушка, в которой огромное помещение в форме груши – это уже общая комната. В прихожей есть пара прямых углов, куда можно пристроить шкаф.

Стоимость – 6 млн рублей за 46,1 кв. м.

Для любителей треугольников

В последних рассматриваемых нами квартирах из ЖК «Норд-вест» прямоугольные спальни. И ванные. Лоджии – и те прямоугольные.

И даже балконы прямоугольные. Только в последнем случае – это треугольники. Прямоугольные треугольники.

Площадь одного такого – 5,6 кв. м. Встречаются подобные только в двух- и трехкомнатных квартирах.

Если покупатели не страдают накопительством и собираются использовать балкон как место для созерцания, то такая планировка не доставит им неудобств.

Еще один нестандартный вариант встречался в тексте про семь самых дорогих квартир центра Барнаула от застройщиков. В помещениях, которые находятся на изгибе ЖК «Сити», полностью сглажен угол большой гостиной.