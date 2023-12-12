Алтайские строители увидели лучшие школы и дома России и захотели воплотить подобные в Барнауле

Алтайские застройщики, архитекторы и производители отправились по российским городам перенимать лучшие идеи. О гениальной архитектуре, стильных заводах, светлых школах с шикарным атриумом и стеклянными крышами и других находках, которые можно применить в Барнауле, они рассказали на встрече в ИД «Алтапресс». А их слушатели поговорили о том, почему все это до сих пор никто не воплотил.

Кто и зачем отправился в бизнес-тур

История туров для алтайского строительного сообщества связана с компанией «АКТО», производящей современные витражные и оконные конструкции.

У нее есть образовательный проект «AKTOACADEMY», который развивает не только своих сотрудников, но и партнеров: дизайнеров, архитекторов, застройщиков, подрядчиков, а также преподавателей строительного факультета Политехнического Университета и Института Архитектуры и дизайна.

Если раньше основным направлением «AKTOACADEMY» было распространение знаний в профильной сфере компании, то теперь задачи расширились.

«Для повышения насмотренности и понимания тенденций, последние два года мы активно посещали мероприятия Urban Institute, - рассказал сооснователь «АКТО» Александр Зайцев. – Миссия этого проекта – улучшать города через популяризацию передовых идей и практик в архитектуре, градостроительстве и городском дизайне».

Компания знакомилась с лучшими решениями девелопмента, общалась с первыми лицами – архитекторами и специалистами топовых компаний-застройщиков о процессах их создания.

«Мы получали много полезного для развития. Но часть информации, которая напрямую не относится к нашему профилю, к сожалению, «утилизировалась», - сказал Александр Зайцев. – И тогда нам пришла идея: Союз строителей может стать площадкой с собственными бизнес-турами».

В итоге Союз строителей и «AKTOACADEMY» заключили соглашение, совместно организовали три тура в этом году. Пригласили разнопрофильных членов сообщества: застройщиков, проектировщиков, архитекторов, дизайнеров, производителей материалов, преподавателей вузов, подрядчиков и риэлтеров.

Алтайская делегация строителей изучает опыт других регионов в бизнес-туре. Союз строителей Алтайская делегация строителей изучает опыт других регионов в бизнес-туре. Союз строителей Алтайская делегация строителей изучает опыт других регионов в бизнес-туре. Союз строителей

В поездках участники изучили успешный опыт, получили обратную связь по эксплуатации зданий, узнали истории концепции, процесс работы с поставщиками и другие детали.

«Когда мы едем в тур таким уникальным составом – мы общаемся и узнаем много по смежным вопросам», - добавил Александр Зайцев.

Что увидели и какие тенденции подчерпнули

Делегации в 2023 году посетили Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург и Челябинск и изучили опыт ведущих застройщиков и производителей («Брусника», УГМК, DNS Девелопмент и других).

Посетили уникальные объекты. Например, единственную в стране работу британского архитектора Нормана Фостера. Это офис международного уровня – штаб-квартира Русской медной компании в Екатеринбурге.

Штаб-квартира Русской медной компании в Екатеринбурге. Союз строителей

Проанализировав увиденное, участники определили некоторые тенденции. Например, что успешные застройщики уделяют огромное внимание формированию комфортной среды:

акцент на благоустройство и концептуальное озеленение, стремящееся к природе: меньше однообразных газонов, большие массивы плотно посаженных кустарников, дорожки из камня и гравия, травы, злаки, не требующие особого ухода. Главное - никакой голой земли;

продуманная инфраструктура;

больше света в домах: крупноформатные витражи и окна.

Все это соблюли в челябинском городе-спутнике L-Town. Он показал, каким должен быть современный поселок:

Комбинация коттеджей и домов до 10 этажей: компактная и разнообразная застройка, при этом созданная по одному дизайн-коду. В район удачно интегрирована социальная, коммерческая и производственная недвижимость. Все необходимое для жизни – в 10-15 минутах ходьбы.

Улицы – это единая сеть с приоритетом пешеходного движения. Заборов на красной линии нет. Много больших зеленых пространств, разнообразный ландшафтный дизайн.

Алтайская делегация строителей в L-Town. Союз строителей Алтайская делегация строителей в L-Town. Союз строителей Алтайская делегация строителей в L-Town. Союз строителей Алтайская делегация строителей в L-Town. Союз строителей Алтайская делегация строителей в L-Town. Союз строителей

Оценили участники поездок и необычную промышленную архитектуру и высокую культуру производства.

«Закрытый мобильный строительный городок "Брусники" по производству модульных железобетонных элементов зданий в Краснообске. Много «грязных» процессов, но в цехах все чисто! Люди работают в отличных условиях, в центре здания имеется большой зеленый сад – атриум, огороженный стеклянными стенами. Рабочих окружает красота» - поделился Александр Зайцев.

Тенденции в строительстве школ

В новосибирской школе №220 в районе Европейский берег, победившей в нескольких архитектурных конкурсах, как и в лучших московских, мало коридоров и много открытых удобных функциональных зон.

Максимальная освещенность достигается за счет больших светопрозрачных конструкций (на стенах и крыше), классы отделены от рекреаций прозрачными перегородками.

Школа №220 в районе Европейский берег, г. Новосибирск. Предоставлено altapress.ru Школа №220 в районе Европейский берег, г. Новосибирск. Предоставлено altapress.ru Школа №220 в районе Европейский берег, г. Новосибирск. Предоставлено altapress.ru

Некоторые наработки помогают снизить стоимость школы.

«В современных учреждениях уходит актовый зал – большое закрытое на ключ помещение – сказал Александр Зайцев. – Вместо него появляется атриум с амфитеатром в центре здания. На переменах там собираются ученики, отдыхают и общаются. Здесь проводятся линейки, общие собрания и выступления».

Строительство таких современных социальных объектов нового поколения и создание концептуальных проектов застройки обычно происходит благодаря инициативной позиции власти или большого желания и воли со стороны застройщиков.

Александр добавил, что копировать даже самые успешные решения нельзя без анализа. Нужно общаться со строителями, узнавать, что они хотели бы изменить на объекте и т.д. Так интересные проекты и находки можно адаптировать в нашем крае.

Почему у нас не применяют не все идеи

Гендиректор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов с разработкой барнаульских школ на «ты».

Из-за изменившихся требований институту потребовалось полностью изменить типовой проект на 550 учеников. Воспользовавшись моментом, архитекторы решили узнать, как проектируют такие учреждения в Москве и применить столичные находки.

Круглый стол по строительству "Обмен опытом, как инструмент развития". Анна Зайкова

«А в Москве свои нормы, которые не действуют на территории России, - развел руками Колотов. – Мы взяли их и сверили с тем, что можем позволить себе. Ряд столичных решений пошли в корзину. И из того, что осталось стали проектировать. В итоге получилась отличная школа: те же атриумы, много стекла и другие новшества, которых у нас раньше не было».

Последняя версия обычной типовой школы стоит 700 млн рублей. То же учреждение на 550 человек, но с современными решениями и, по новым правилам, рассчитанная на землетрясение в семь-восемь балов, - вдвое дороже.

Подобный же объект на 825 мест стоит 1,7 млрд рублей.

«Решения были замечательные, но ни одна такая школа в стройку не пошла. Строят то, что было в свое время спроектировано – потому что не так дорого», - заключил Колотов.

Гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов вновь напомнил, что стоит вернуть норматив и строить социальные здания как раньше, рассчитывая на землетрясение в шесть баллов. Такое право алтайские строители уже «отвоевали» для возведения многоэтажных домов.

Круглый стол по строительству "Обмен опытом, как инструмент развития". Анна Зайкова

Отмена решения федерального Минстроя позволит снизить себестоимость социальных объектов.

Для сравнения: Новосибирск стоит на границе шестибалльной и семибалльной зоны. Школа №220, о которой шла речь в прошлом блоке, рассчитана на 825 учеников. И ее построили всего за 1,2 млрд рублей.

О чем еще говорили выступающие

Еще чуть подробнее об «AKTOACADEMY»

Академия не ограничивается экскурсиями и семинарами в рамках завода «АКТО», активно взаимодействует с учебными центрами, организует экскурсии на современные производства в другие города: стекольный Завод Larta Glass (Рязань), Завод производства ПВХ профиля РЕХАУ (Гжель), завод производства оконной фурнитуры «МАКО» (Калуга), Завод производства алюминиевого профиля г. Минск Беларусь и другие.

Особое внимание уделяется посещению профильных выставок и форумов в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве.

Круглый стол по строительству "Обмен опытом, как инструмент развития". Анна Зайкова

О цифровой стройке

На встрече выступил Никита Макарьев, гендиректор «ТруБИМ-инжиниринг». Это ведущая компания Алтайского края по применению и внедрению технологии информационного моделирования зданий – сокращенно ТИМ.

Он рассказал, что ТИМ при правильном подходе помогает сократить до 10-15% себестоимости объекта. Все за счет того, что ее применение позволяет исключить недопустимые проектные ошибки, выводить точные спецификации, ведомости объемов работ и материалов из модели.

Круглый стол по строительству "Обмен опытом, как инструмент развития". Анна Зайкова

ТИМ позволяет оперативно и автоматизировано получать актуальную сметную стоимость в процессе внесения изменений в проект.

Все это позволяет максимально подробно планировать производство работ, фиксировать информацию о монтаже конструкций и объеме работ подрядчиков и создавать различные отчеты – вплоть по количеству отклонений конструкций от проектного положения.

Система облегчает работу с закупками и позволят прогнозировать потребности материалов, сроки доставок и многое другое.

Подобные технологии давно оценили на уровне правительства: с 2024 года разработка информационных моделей станет обязательной для объектов долевого участия.

«Московские застройщики, с которыми мы работаем, используют цифровую стройку, чтобы получать данные и принимать решения. Мы можем адаптировать этот опыт, чтобы его применить и на алтайских площадках», - заключил Никита Макарьев.

О стальном качестве

Руководитель коммерческой службы компании «Металл Профиль» Роман Миняев рассказал о тенденциях рынка продукции из тонколистовой стали:

Круглый стол по строительству "Обмен опытом, как инструмент развития". Анна Зайкова

– Несколько лет назад самым популярным материалом для облицовки фасада был металлический сайдинг, а для кровли профилированный лист. Но текстурный и фактурный выбор был скуден. Теперь же на рынке можно найти профлист с текстурированным или матовым покрытием, сайдинг, имитирующий дерево и камень.

Уже несколько лет в Алтайском крае и Республике Алтай наблюдается бум частного домостроения. Неудивительно, что рынок строительных материалов, в том числе металлопроката, подстраивается под выросшие запросы потребителей и расширяет ассортимент продукции.

Поэтому теперь картина на рынке совершенно иная. В тренде – виды облицовок, которые имитируют натуральные покрытия. Они текстурированные, матовые. Покупатели стараются приобретать что-то классическое, спокойное.

Среди самых интересных новинок у нас – перфорированные фасадные кассеты. Это современный вариант отделки фасадов новых зданий и реконструкции старых. С ними, а также подсветкой облик дома можно сделать уникальными.

Говоря о сложившемся дефиците на минеральную вату в этом году, отмечу, что в ассортименте компании есть трехслойные сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата. Они легче и с более низкой теплопроводностью. Перебоев с сырьем для сердечника нет, соответственно у них более короткие сроки производства.

Круглый стол по строительству "Обмен опытом, как инструмент развития". Анна Зайкова

В этом году правительство РФ ввело изменения в ГОСТ, согласно которым металлочерепица должна пройти обязательную сертификацию и производиться с толщиной стали не менее 0,5 мм. Компания «Металл Профиль» первой в России получила сертификат на этот вид изделия.

Мы выпускаем продукцию по новому ГОСТу. На рынок должны выходить только качественные материалы.

Партнером встречи также стал крупнейший в федеральном округе завод по производству железобетонных изделий и тротуарной плитки «ЖБИ Сибири». В 2023 году плитку бренда «Алом» признали лучшим товаром Алтая, она также вошла в список 100 лучших товаров России. Компания также производит уникальные для нашего региона 24-метровые балки.