Гармонии нет. Судьба многострадальной многоэтажки на ул. Гоголя остается нерешенной

Многоквартирный жилой дом-ступенька от «Барнаулгражданпроект» на ул. Гоголя, 242, появится еще не скоро. Градостроительный совет в очередной раз отправили проект на доработку. Почему — расскажет altapress.ru.

Напоминаем, что дом планируют построить в Центральном районе Барнаула, между ул. 2-я Тормозная и переулком Крайний. Это будет двухсекционное здание в 12 и 15 этажей. Украшать его будет вентилируемый фасад из керамогранитных плит белого, графитового и оранжевого цветов. Проектировщики предусмотрели места для кондиционеров на лоджиях.

5,1 тыс. кв. м – площадь участка; 1 тыс. кв. м – площадь застройки; 160 квартир. Расчетное количество жильцов — 318.

Последний раз проект демонстрировали на градостроительном совете в июле 2023 года — тогда же его отправили на доработку. Однако эскиз изменился не сильно. Вместе с ним остались и старые проблемы, которые отметили члены градостроительного совета.

В первую очередь, эксперты заметили, что расстояние от планируемого объекта до ближайшей школы в два раза превышает нормативы. Докладчик, Константин Большаков ответил, что в ближайшее время поблизости планируют возвести школу. Также Большаков заявил, что дети также смогут добираться до школ на общественном транспорте. Однако этот ответ не удовлетворил членов градсовета.

Не сошлись и размеры площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой — они в два раза меньше действующих нормативов. На что Константин Большаков ответил, что в плане была допущена ошибка, и ее вскоре исправят. Докладчик дополнил, что рядом с домом расположена лыжная база. Однако это был не аргумент, отметили эксперты:

«Получается, для благоустройства использовано очень мало площади. И становится даже обидно для жителей».

Эскиз дома на ул. Гоголя, 242. Барнаулгражданпроект

По-прежнему остались вопросы к форме здания, которую выбрали по рекомендации заказчика — специализированного застройщика «ГлавАлтайСтрой». Эксперты отметили, что не видят необходимости разноэтажности двух одинаковых секций. А по предложенному эскизу нельзя было представить, как здание выглядит на фоне других объектов.

«Не ясна архитектурная концепция. Без развертки по улицам невозможно посмотреть, как дом вписывается в существующую и будущую застройку», - заявили эксперты.

Количество парковочных мест также не изменилось - 44 места для постоянного хранения машин и 35 — под гостевую парковку. Оставался вопрос, где хранить еще 132 автомобиля, которые должны быть здесь по нормативам. Докладчик ответил, что возможно временное размещение машин в пределах пешей доступности: на открытых стоянках торговых центров и общественных деловых центров. Постоянное же хранение может быть в гаражах на улицах Анатолия 308, Интернациональной, 320, 320 в, 322, 324.

При этом построить подземную парковку у застройщика нет возможности из-за грунтовых вод.

Проект вновь отправили на доработку, подчеркнув, что предоставленных материалов недостаточно:

«Недостаточно материалов, чтобы убедиться, что этот дом будет гармонично «садиться» на этом участке с точки зрения градостроительства».

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