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Недвижимость

На въезде в Барнаул вырастет уютный квартал с акцентными башнями в центре

На ул. Просторной, 396 построят квартал из шести относительно невысоких домов на 2 тыс. жителей. Эскиз проекта на градостроительном совете представил архитектор Сергей Черепанов.

Проект домов на ул. Просторная, 396.
Проект домов на ул. Просторная, 396.
Сергей Черепанов

Дома построят за ЖК «Колумб», который также возводит ГК «Алгоритм». Участок находится в границах утвержденного мэрией проекта планировки территории.

Это место, как объясняет Сергей Черепанов, чрезвычайно важно, оно примыкает к основной въездной магистрали города - Павловскому тракту.

Хоть участок и находится на второй линии, при работе над проектом архитекторы уделили особое внимание композиции, в частности ее центральному узлу – трех 17-этажных башен, ставших акцентом комплекса. По периметру участка разместили три девятиэтажных корпуса.

Ниже и уютнее

В ЖК разместят квартиры от одной до четырех комнат с площадью от 28.4 кв. м до 98.3 кв. м. Средняя площадь – 50.2 кв. м.

Каждую квартиру, кроме некоторых на первом этаже, обеспечат балконом или лоджией. В любой секции есть сквозной подъезд, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа и кладовые в подвале.

Архитекторы использовали в оформлении дома «природные» оттенки, которые должны сделать здания уютнее (цвета на рендерах объяснили неверной цветопередачей). Сами фасады спроектировали так, чтобы они делали корпуса визуально ниже. На балконах и лоджиях предусмотрели места для размещения кондиционеров.

Авторский взгляд

Все основные подъезды к комплексу предусмотрены с ул. Просторной.

Во дворе разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой – все закрыто от машин. Под ними расположится подземная автостоянка на 180 мест.

Проект домов на ул. Просторная, 396.
Проект домов на ул. Просторная, 396.
Сергей Черепанов

Площадки для занятия физкультурой для игры в волейбол, баскетбол вынесли из периметра жилого двора на придомовую территорию, которая примыкает к внутреннему проезду.

Член градостроительного совета Евгений Носенко предложил пересмотреть расположение спортивной площадки, которая оказалась в окружении парковок. «Хочется общее ядро для отдыха, общественное пространство», - сказал он.

«Ранее меня критиковали в проектах планировки за то, что я создаю огромное центральное пространство: оно похоже на пустырь, огражденный стеной, - возразил Сергей Черепанов. - Здесь было осознанное решение поделить площадки по возрастным группам и интересам, чтобы они не пересекались. На них можно попасть, не переходя дорогу».

Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил предусмотреть коридоры инженерных коммуникаций внутри квартала.

Архитектор Сергей Шадрин предложил одобрить эскиз: «Видна авторская позиция, видно архитектора, это радует».

Проект согласовали, попросил уточнить нормативное расстояние от дома до парковок и поработать над архитектурной подсветкой.

3,6 га – площадь земельного участка;
8 тыс. кв. м – площадь застройки надземной части;
52,2 тыс. кв. м – общая площадь квартир;
1041 – общее количество квартир. Они рассчитаны на 2091 человек;
180 – количество парковочных мест в подземной автостоянке и 334 – на открытых автостоянках.

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