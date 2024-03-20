Взрывоопасно или лучше, чем до пандемии. Барнаульский риэлтор рассказал, что будет с рынком недвижимости весной

Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин отметил, что рынок квартир в Барнауле жив и с ним все неплохо, если сравнивать с допандемийными временами. Однако это может измениться. О весенних перспективах сегментов новостроек, вторичек, загородного жилья и коммерческих помещений эксперт рассказал у себя в Telegram-канале .

Вторичный рынок

Высокая ставка привела к определенному затишью в покупке вторичного жилья с ипотечным кредитом.

«Средняя ставка по ипотеке по стране – 17,06%. Это не просто заградительная, а социально взрывоопасная ставка, которую, конечно, долго держать в таком режиме нельзя», — отметил Дмитрий Дворядкин.

Тем не менее, как подчеркнул эксперт, совсем вторичный рынок не остановился: большая часть сделок проходит без ипотек. Люди продают свое жилье и используют накопления.

Появились, по словам Дворядкина, несколько крупных категорий клиентов. Первая – заводчане, которым начали увеличивать зарплаты и оказывать поддержку. Вторая – военнослужащие, приезжающие в отпуск с СВО. А также сироты, которые, наконец, начали покупать жилье по сертификатам.

«Сейчас у нас действительно проходит много сделок с этим документом», — отметил риэлтор.

Те, кто все же вынужден взять вторичку в ипотеку, пока ждут снижения ставки. Пока прогнозы неутешительны: в марте она может остаться на 16%. Некоторые идут ва-банк и берут кредит сейчас, чтобы позже его рефинансировать.

Дмитрий Дворядкин. Фото: Анна Зайкова.

Цены на вторичную недвижимость пока не падают из-за сложившегося дефицита. В феврале средняя стоимость квадратного метра даже подросла. Все потому что на рынок выходят квартиры с ремонтом в свежих домах от собственников, которые и тянут цепочку средних цен вверх, объяснил эксперт.

Тем, кто желает продать недвижимость, он советует это делать сейчас, пока цены еще на пике.

«Если ставку в ближайшие несколько месяцев не снизят то, количество сделок будет снижаться, — отметил Дмитрий Дворядкин. - Проведите корректировку цен в пределах 200-300 тыс. рублей, чтобы ускорить продажу по все еще максимальной цене».

Он подчеркнул, что время продажи квартиры на вторичном рынке уже увеличилась: с прошлогодних 1,5-2 до нынешних 3-4 месяцев.

Новостройки

Ждать падения цен в этом сегменте также не стоит, потому что здесь тоже дефицит предложения. Не радует эксперта динамика выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов: в 2018 году их было 61, а в 2023-м – 26.

«Сейчас есть несколько квартальных проектов практически за пределами города. В черте – только точечная застройка, и на нее цены никогда не падают. Это вкусные локации», — сказал Дворядкин.

Строительная площадка на ул. Гоголя, 52. Дмитрий Лямзин

Тем не менее ажиотажного спроса 2020-2021 годов не наблюдается – тут дело в скручивании программ льготной ипотеки, которые «вроде есть, а вроде нет». Спад по выдаче кредитов у банков составил 24-27%. Четверть покупателей ушла из сегмента.

Риэлтор отметил, что некоторые застройщики приостановили продажи из-за ситуации неопределенности: сложно просчитать, какими будут цены к сдаче дома. Он добавил, что за 2,5 месяца 2024 года стоимость квадратного метра скорректировалась на уровне инфляции: +1-2%.

О чем еще рассказал эксперт

На загородную недвижимость – ажиотажный спрос. За счет роста стоимости земли и стройматериалов через пару лет цены на дом и квартиру в новостройке аналогичной квадратуры могут сравняться. Или первое перегонит второе. Пока построить дом можно за 60-70 тыс. рублей за кв. м. Кроме того, еще действует льготная ипотека и работает программа трейд-ин по схеме «квартира на дом».

За два года цены на коммерческую недвижимость, местами, выросла втрое. Сейчас они корректируются в сторону снижения. Опять же из-за сложной ситуации с ипотекой. «Без привлечения заемных средств крупный объект тяжело приобрести», - подытожил риэлтор.

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