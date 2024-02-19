19 февраля
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Недвижимость

В Барнауле построят пятиэтажное здание, где портнихи будут шить форму для силовиков

На градостроительном совете представили проект здания бытового обслуживания с подземной парковкой на ул. Малахова, 96а. Четыре из пяти этажей займет швейное предприятие «МВД форма» и его магазин.

Проект здания на ул. Малахова, 96а.
Проект здания на ул. Малахова, 96а.
Архитектурная мастерская "Алтай"

Сейчас на участке находится недострой – первый этаж с цокольным этажом. Ранее здесь задумывали построить трехъярусную парковку.

В новом проекте используют существующий фундамент и металлокаркас первого этажа.

Проектная мастерская «Алтай» разработала сдержанное пятиэтажное здание в серо-белых цветах. Нейтральный фасад украсят большие рамы витражного остекления, которые вечером станут подсвечиваться светодиодными лентами. А консольный выступ над первым этажом будет работать как козырек.

Первый этаж займет торгово-выставочное пространство, второй – швейный цех, третий – раскройный цех. Четвертый – склад.

Пятый этаж будет предназначен для бытового обслуживания "мелкого" характера: парикмахерских, ногтевого сервиса, ремонтных мастерских. Эти помещения, судя по всему, сдадут в аренду, чтобы на вырученные средства содержать большое здание и прилегающую территорию.

«Нам не хватает таких площадей, - отметила руководительница швейного предприятия Любовь Головина. – К нам приходят обшиваться, особенно в этом есть потребность у сотрудников МЧС».

«Сдержанность украшает это здание, грамотно сделано» – похвалили автора эксперты.

Они поддержали проект, попросив исправить нестыковки в схемах движения по участку и организовать общественное пространство между зданием и ул. Малахова.

2,3 тыс. кв. м – площадь участка;

5,9 тыс. кв. м – общая площадь здания.

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