19 февраля
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Недвижимость

Как проехать на Побочень. В новый район площадью 200 га остается меньше путей, чем требуется

Строительство нового ЖК на ул. Промышленной, 10, возможно, затронет общественные интересы, поделился мыслью на заседании градсовета главный архитектор края Виктор Четошников. Дом может замкнуть один из немногих оптимальных путей к будущему жилому району на полуострове Побочень. Чем хуже остальные дороги, размышляли эксперты.

Эскиз застройки Ковша.
Эскиз застройки Ковша.
Жилищная инициатива

При обсуждении нового ЖК, члены градсовета задумались над вопросом: как жители будут проезжать на засыпанный Ковш и полуостров Побочень. Особенно, если две улицы, которые можно было бы к ним дотянуть, уже замыкают здания.

Так, ул. Льва Толстого заканчивается на историческом памятнике – первой городской электростанции, которую в будущем планируют превратить в ресторан.

Соседняя ул. Ползунова может замкнуться новым домом на ул. Промышленной, 10.

«Развивать полуостров будут обязательно – это 200 га у центра города, — отметил Виктор Четошников. – Потребуется транспортная связка с существующей дорожной сетью».

Ул. Гоголя под эти цели, на его взгляд, мало подходит.

«Там будет серьезный перепад рельефа даже с учетом будущего намыва, — объяснял архитектор. – Пролагать дорогу там дороже и труднее. А от устья Барнаулки – сообщение на уровне дворовых проездов. Оно вообще не рассчитано на те потребности, которые появятся при освоении Побоченя».

Засыпка Ковша.
Засыпка Ковша.
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Ситуация может обернуться большой проблемой для города в будущем, и застройщикам ул. Промышленной нужно иметь это в виду и не навредить, считает архитектор.

Напомним, что на ПФЭМ в 2023 году правительство края и компания «Новый Барнаул» заключили соглашение. Оно касается комплексного развития полуострова Побочень. К 2030 году там планируют построить многоквартирные высотки, детсады, школы. И дороги, которые потребуется соединить с остальным городом.

На участке площадью 200 га планируют возвести около 1 млн кв. м. жилья. Инвестпроект оценивают в 50 млрд рублей.

Ранее для будущего участка на месте Ковша уже разработали эскизный проект планировки. На «новой» земле расчертили 20 домов по 10-25 этажей, два детсада, две школы, два гаражных комплекса и т.д.

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