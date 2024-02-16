19 февраля
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Недвижимость

Жилого гиганта с детсадом и игровым городком возведут у Ковша

Специализированный застройщик «Родные берега» (относится к «Жилищной инициативе») планирует построить трехсекционный жилой дом-лесенку в 18, 21 и 24 этажа. Каким его задумали и может ли он помешать развитию города, расскажем в материале altapress.ru.

Проект дома на ул. Промышленная, 10.
Проект дома на ул. Промышленная, 10.
Мастерская Владимира Золотова

Здание будет располагаться в границах ул. Ползунова и Льва Толстого, совсем рядом с ГМИЛИКА и другим историческим объектом – первой барнаульской электростанцией. Слова застройщика о судьбе последней, altapress.ru публиковал здесь.

Мастерская Владимира Золотова представила на заседании ЖК как концепцию, а не полноценного проекта или эскиза. Все потому что пока невозможно согласовывать параметры объекта: генеральный план земельного участка и проект планировки квартала еще находятся на рассмотрении комиссий.

Предполагается, что в доме разместят 631 квартиру на 1185 человек, общественные помещения, подземную автостоянку. Пристроят детский сад, площадью 1 тыс. кв. м. Вход в него организуют с торца, со стороны первой электростанции. От нее сделали отступ в 50 м.

Помимо гостевых парковок на территории обустроят детский игровой городок, приподнятый на уровень второго этажа.

На фасаде будет заметно больше стекла, чем на соседних зданиях. С домом на ул. Промышленной, 6 ЖК породнит его форма и бежевые элементы на стенах. Кроме того, цветовое решение подчеркивает перепад этажности.

Участок будущей стройки подсыпают, делают в уровень проезжей части ул. Промышленной и соседнего ЖК «Родные берега».

Стоки планируют сливать в очистные сооружения, построенные для дома на ул. Промышленной, 6.

12 тыс. кв. м – площадь участка;
территорию застроят на 31%.

Проект дома на ул. Промышленная, 10.
Проект дома на ул. Промышленная, 10.
Мастерская Владимира Золотова

По мнению главы комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антона Воробьева, проект на заседание принесли преждевременно.

«Вызывает сомнения этажность. Мне кажется, завышена, потому что расчет необходимых машиномест выполнен неверно, - сказал он. – Где будут размещаться 531 автомобиль – большой вопрос. И его нужно решать: дом построят раньше, чем гаражные комплексы на месте частных домов, как указано в проекте планировки».

Поговорили эксперты и о том, что дом может отрезать один из немногих оптимальных возможных путей из центра к полуострову Побочень, который в скором будущем также планируют застраивать.

«Рендеры пора рисовать не с заливами «тропическими», а с песком и всем, что присутствует при создании искусственного участка, - напомнил о будущей засыпке Ковша главный архитектор края Виктор Четошников. - Не нужно вводить в заблуждение будущих заказчиков».

«Если Ковш не будут трогать, проект жизнеспособный», - отметил член градсовета Сергей Шадрин.

Информацию о ЖК не одобрили, а просто приняли к сведению. Заказчика попросили вернуться после того, как он завершит все процедуры с документами, чтобы обсуждать проект более предметно.

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