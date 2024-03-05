Квартиру с необычной планировкой продают в Барнауле за 14,6 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. Молодежная, 3Б.

Трешку с зеркальным потолком и идеальной зоной отдыха продают в Барнауле за 14,6 млн рублей.

Общая площадь квартиры 105, 3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 138 тыс. рублей.

Трешка находится в самом центре города, на «нулевом км».

Дом кирпичный, а на площадке всего три квартиры.

Закрытая территория, подземный паркинг, консьерж — сделает ваше проживание комфортным и безопасным.

Отличная база, что бы сделать современный ремонт: сделана круговая шумоизоляция, качественная продуманная электрика и освещение, дорогая сантехника.

Отдельно хочется отметить высоту потолков — три метра, что добавляет еще больше пространства и воздуха в помещении. Квартира солнечная, окна выходят на еловый сквер.

Все социально значимые объекты города в шаговой доступности: ВУЗы, медучреждения, государственные организации, банки, театры, лучшие школы, кофейни, а также рестораны.

Ранее сообщалось, что трешку с собственной барной стойкой продают в Барнауле за 12,5 млн рублей.

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