29 февраля
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Недвижимость

Виллу с живописным видом на Средиземное море продают в Испании более чем за три млрд рублей

Огромный дом продают в Испании за 3,4 млрд рублей. Объявление разместили на «Авито».

Вилла с живописным видом на Средиземное море.
Вилла с живописным видом на Средиземное море.
«Авито»

Общая площадь дома 2001 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 1,7 млн рублей.

Впечатляющее поместье находится в Золотой Миле Марбельи от Linetton Real Estate Marbella.

Данный особняк – это одна из самых грандиозных вилл, продуманная известным испанским дизайнером до мелочей, чтобы передать всю аутентичность андалузского стиля.

Из виллы открывается живописный вид на Средиземное море и окрестности.

Просторные внутренние помещения постепенно переходят в ландшафтные сады с бассейном с крытым патио-павильоном.

В доме есть все и даже больше для элегантной и роскошной жизни: многоуровневый кинотеатр, спа-центр, боулинг, покер-салон, гостевые дома, гараж на 12 машиномест.

Этот дом точно достоин внимания для тех, кто ценит эксклюзивный винтаж испанских вилл.

Ранее сообщалось, что торговую площадь с паназиатской кухней продают в Барнауле за 33,7 млн рублей.

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