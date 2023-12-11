Современный таунхаус среди леса продают в Барнауле за 15,9 млн рублей.

Общая площадь дома 240 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 66 тыс. рублей.
Тaунxaуc pаcпoложeн в экoлогически чистой, живопиcнoм мecтe, oкpужeннoм cоcновым лeсом, рядом с санаторием "Барнаульский".
Территория комплекса закрытая и находится под видеонаблюдением. Подъездные пути со Змеиногорского тракта заасфальтированы. До центра города можно добраться за 10-15 минут.
Таунхаус состоит из трех этажей:
На первом этаже располагаетсягГараж/котельная, прихожая, кухня-гостинная с выходом на террасу, санузел.
На втором три изолированные спальни, санузел.
А на третьем этаже свободное пространство для отдыха.
Стены сделаны из кирпича. На всех трех этажах смонтирован теплый пол с возможностью выбора температуры. Сделана полная разводка электричества и сантехники.
Владелец отмечает, что все стены выровнены, а полы залиты.
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