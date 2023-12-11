12 декабря
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Недвижимость

Современный таунхаус среди леса продают в Барнауле за 15,9 млн рублей

Таунхaус с отличнoй лoкaцией продают в Барнауле за 15,9 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Парковая, 49А.

Современный таунхаус среди леса продают в Барнауле за 15,9 млн рублей.
Современный таунхаус среди леса продают в Барнауле за 15,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 240 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 66 тыс. рублей.

Тaунxaуc pаcпoложeн в экoлогически чистой, живопиcнoм мecтe, oкpужeннoм cоcновым лeсом, рядом с санаторием "Барнаульский".

Территория комплекса закрытая и находится под видеонаблюдением. Подъездные пути со Змеиногорского тракта заасфальтированы. До центра города можно добраться за 10-15 минут.



Таунхаус состоит из трех этажей:

На первом этаже располагаетсягГараж/котельная, прихожая, кухня-гостинная с выходом на террасу, санузел.

На втором три изолированные спальни, санузел.

А на третьем этаже свободное пространство для отдыха.

Стены сделаны из кирпича. На всех трех этажах смонтирован теплый пол с возможностью выбора температуры. Сделана полная разводка электричества и сантехники.

Владелец отмечает, что все стены выровнены, а полы залиты.

Ранее стало известно, как эффективный менеджер может сплотить команду заказчиков, архитекторов и строителей для создания успешного бренда.

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