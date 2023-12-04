Что за комфортный дом, о котором мечтает каждая семья, продают в Барнауле за 28,5 млн рублей.

Общая площадь дома 420 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 67 тыс. рублей.
Просторные и светлые комнаты с элегантным дизайном позволят комфортно жить, наслаждаться тишиной и покоем своего дома.
Внутри современная кухня с высококачественной техникой и стильной обстановкой.
Ухоженный сад с ландшафтным дизайном, идеальное место для отдыха и встреч с друзьями. Большая терраса с прекрасным видом подходит для летних вечеров и барбекю.
Также на территории расположен гараж на несколько автомобилей для вашего удобства и безопасности.
Дополнительные преимущества:
- Бильярдная: Дом оснащен просторной и элегантной бильярдной комнатой, где вы сможете насладиться игрой с друзьями и близкими.
- Сауна: Релаксируйте и погружайтесь в атмосферу спокойствия в собственной сауне, где вы сможете насладиться теплом и оздоровительными процедурами.
- Каминная: Создайте атмосферу уюта и тепла в просторной каминной комнате, где можно наслаждаться пламенем в холодные зимние вечера.
- Спортивный зал: Поддерживайте свою физическую форму и занимайтесь спортом в собственном уютном спортивном зале.
- Баня
- Прачечная
- Фасады дома утеплены
Удобное расположение с непосредственной близостью к магазинам, ресторанам и другим объектам инфраструктуры города.
Ранее сообщалось, что двойной коттедж утопающий в зелени продают в Барнауле за 23,9 млн рублей.