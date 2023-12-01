С иголочки. Как бывший автосалон превратят в легкий промышленный комплекс в Барнауле

Новый цех появится на Павловском тракте, 323. Заказчик – компания «Спецобъединение-Алтай».
Сейчас на участке находится большой комплекс, где ранее располагался автоцентр «Лада». Это выставочный зал со складами – их планируют реконструировать и оформить в едином стиле после запуска нового цеха. Получится одноэтажное здание с площадью около 1,5 тыс. м.
Архитекторы предложили два эскиза. В каждом от голубого цвета полностью отказались. Оба варианта в теплых тонах, один из них – с акцентными металлическими панелями под дерево.
Цех планировали посадить за существующим бетонным забором, но эксперты градостроительного совета рекомендовали от него избавиться и не портить вид.
«У меня, как и у большинства присутствующих, забор ассоциируется с временным ограждением строительной площадки, - отметил главный архитектор края Виктор Четошников. - Если он останется, то на въезде в город мы будем видеть бесконечную "стройплощадку". Ограждение можно сделать прозрачным».
По вечерам выгодные детали зданий будет подчеркивать подсветка.
Прилегающий участок озеленят и обустроят парковку на 20 мест.
Проект одобрили.
31,9 тыс. кв. м – площадь участка;
150 человек – расчетное количество работников.