Ипотека в Алтайском крае рухнула, но желающие купить жилье в кредит не сдаются

В октябре количество ипотечных кредитов, полученных в банках жителями Алтайского края, рухнуло на 20%, следует из информации, опубликованной на портале наш.дом.рф. При этом спрос на кредиты на вторичное (готовое) жилье сократился менее значительно, хотя ставки по ним, наоборот, сильно возросли. Октябрь стал также одним из худших месяцев года по вводу многоквартирного жилья в регионе.

Обвал

Банк России с начала года пытался охладить перегретый рынок ипотеки из-за роста цен на жилье. Однако вплоть до октября ипотечный бум продолжался. Рекордным стал сентябрь: жители Алтайского края взяли 3402 кредита на 11 млрд рублей.

И вот в октябре количество взятых в крае ипотек упало на 20% - до 2 825. А общая сумма сократилась на 17%, составив 8,76 млрд.

Падение эксперты связывают с ростом ключевой ставки Центробанка, из-за которого подорожала ипотека в коммерческих банках. А также с ужесточением с 1 октября требований регулятора к льготной ипотеке.

Парадокс

Парадоксально, что наиболее значительно в Алтайском крае упал спрос на новостройки, на которые распространяется льготная ипотека по сниженным ставкам.

По данным наш.дом.рф, здесь количество кредитов рухнуло на 25% (к сентябрю), составив 891, общая сумма - 3,8 млрд рублей (в сентябре – 5,1 млрд).

А вот на вторичном рынке, где ставки рыночные и высокие, спрос в октябре уменьшился не столь значительно – в крае взяли на 12,7% меньше кредитов - 1934 (на 4,94 млрд). Между тем, ставки по кредитам на вторичку уже превышают 16%. Тогда как льготная ипотека «стоит» не более 8%.

Ипотека. Покупка жилья. unsplash.com

Рекорды

Впрочем, октябрьский результат все равно превышает показатели первой половины года, когда кредитов брали на 360-500 меньше (в штуках).

Статистики ноября пока нет, но, скорее всего, падение продолжится, так как 27 октября ключевая ставка Центробанка была вновь увеличена до 15%.

Цены

А вот цены на новостройки в Алтайском крае продолжают расти. Если в январе, по данным проектных деклараций, они составляли 77 360 рублей за 1 кв. м, то в октябре - уже 90 598 рублей (и в ноябре вновь подросли примерно на 2 тыс. рублей).

Если же взять средние цены на строящееся жилье, рассчитанные Сбериндексом по фактическим сделкам, то они возросли с 91 373 рубля в январе до 103 894 в октябре, или на 13,7%.

Цены на жилую недвижимость начали ускорять рост с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки, а в дальнейшем и семейной ипотеки. В октябре 2020 года 1 кв. м строящегося жилья составлял, по данным проектных деклараций, 46 552 рублей. А по фактическим сделкам – 49 714 рубля.

Ипотека. Кредиты. unsplash.com

Ввод

Несмотря на рост объемов льготной ипотеки и приток денег в новостройки, ввод многоквартирного жилья сокращанься. Октябрь по этому показателю оказался для края одним из самых провальных месяцев года: 24 тыс. кв метров, что на 65% меньше октября 2022 года.

В целом за 10 месяцев ввод в эксплуатацию многоквартирников в регионе составил 225 кв. метров – на 44% меньше прошлого, не самого благополучного для застройщиков года.

Оживление рынка в 2023 году наблюдается только в строительстве индивидуальных жилых домов: за 10 месяцев в регионе построено и введено 488 тыс. квадратов, это плюс 7% (год к году).

Прогноз

В первых числах декабря многие федеральные СМИ сообщили, что правительство РФ изучает возможность новых мер охлаждения рынка.

Вице-премьер правительства не исключил, что первоначальный взнос по льготной ипотеке с 1 января увеличат до 30%, пишет «МК». Напомним, льготные госпрограммы действуют до 1 июля 2024 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, что срок ипотеки в регионе почти достиг четверти века.