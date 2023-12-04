Ипотека в Алтайском крае рухнула, но желающие купить жилье в кредит не сдаются

Обвал
Банк России с начала года пытался охладить перегретый рынок ипотеки из-за роста цен на жилье. Однако вплоть до октября ипотечный бум продолжался. Рекордным стал сентябрь: жители Алтайского края взяли 3402 кредита на 11 млрд рублей.
И вот в октябре количество взятых в крае ипотек упало на 20% - до 2 825. А общая сумма сократилась на 17%, составив 8,76 млрд.
Падение эксперты связывают с ростом ключевой ставки Центробанка, из-за которого подорожала ипотека в коммерческих банках. А также с ужесточением с 1 октября требований регулятора к льготной ипотеке.
Парадокс
Парадоксально, что наиболее значительно в Алтайском крае упал спрос на новостройки, на которые распространяется льготная ипотека по сниженным ставкам.
По данным наш.дом.рф, здесь количество кредитов рухнуло на 25% (к сентябрю), составив 891, общая сумма - 3,8 млрд рублей (в сентябре – 5,1 млрд).
А вот на вторичном рынке, где ставки рыночные и высокие, спрос в октябре уменьшился не столь значительно – в крае взяли на 12,7% меньше кредитов - 1934 (на 4,94 млрд). Между тем, ставки по кредитам на вторичку уже превышают 16%. Тогда как льготная ипотека «стоит» не более 8%.
Рекорды
Впрочем, октябрьский результат все равно превышает показатели первой половины года, когда кредитов брали на 360-500 меньше (в штуках).
Статистики ноября пока нет, но, скорее всего, падение продолжится, так как 27 октября ключевая ставка Центробанка была вновь увеличена до 15%.
Цены
А вот цены на новостройки в Алтайском крае продолжают расти. Если в январе, по данным проектных деклараций, они составляли 77 360 рублей за 1 кв. м, то в октябре - уже 90 598 рублей (и в ноябре вновь подросли примерно на 2 тыс. рублей).
Если же взять средние цены на строящееся жилье, рассчитанные Сбериндексом по фактическим сделкам, то они возросли с 91 373 рубля в январе до 103 894 в октябре, или на 13,7%.
Цены на жилую недвижимость начали ускорять рост с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки, а в дальнейшем и семейной ипотеки. В октябре 2020 года 1 кв. м строящегося жилья составлял, по данным проектных деклараций, 46 552 рублей. А по фактическим сделкам – 49 714 рубля.
Ввод
Несмотря на рост объемов льготной ипотеки и приток денег в новостройки, ввод многоквартирного жилья сокращанься. Октябрь по этому показателю оказался для края одним из самых провальных месяцев года: 24 тыс. кв метров, что на 65% меньше октября 2022 года.
В целом за 10 месяцев ввод в эксплуатацию многоквартирников в регионе составил 225 кв. метров – на 44% меньше прошлого, не самого благополучного для застройщиков года.
Оживление рынка в 2023 году наблюдается только в строительстве индивидуальных жилых домов: за 10 месяцев в регионе построено и введено 488 тыс. квадратов, это плюс 7% (год к году).
Прогноз
В первых числах декабря многие федеральные СМИ сообщили, что правительство РФ изучает возможность новых мер охлаждения рынка.
Вице-премьер правительства не исключил, что первоначальный взнос по льготной ипотеке с 1 января увеличат до 30%, пишет «МК». Напомним, льготные госпрограммы действуют до 1 июля 2024 года.
Ранее altapress.ru рассказывал, что срок ипотеки в регионе почти достиг четверти века.