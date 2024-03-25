«Маленько по-детски». Строгое здание мастерской решили освежить «политизированным» фасадом в Барнауле

Год назад градостроительный совет со второй попытки согласовал проект общественного здания на ул. Смирнова, 21. Еще не приступив к строительству, создатели решили изменить облик объекта. Что изменилось – смотрим на картинках.

Все вариации проекта готовила «Мастерская Золотова». Этажность и объем сооружения не изменились.

В этот раз на здании появились балконы, на которые персонал сможет выйти и подышать на свежем воздухе. Обещают, что балконы не будут мешать жителям соседних частных домов.

Витражи на втором и третьем этаже стали крупнее, из-за чего визуально здание изменилось. Также на стены добавили яркие полоски композитных панелей.

«На наш взгляд они обогатили фасад, сделали его более интересным. Они более характерны общественному зданию», - прокомментировал архитектор Владимир Золотов.

«Выглядит маленько по-детски», - отметил депутат Барнаульской думы Сергей Струченко.

«Честно говоря, испортили объект, - с улыбкой сказал член градостроительного совета Сергей Шадрин. – Если балконы убрать – я за!»

Некоторым участникам обсуждения цветные вставки на стенах напомнили полоски некого флага.

«Фасад получился политизированным, - пошутил главный инженер «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров. – Сразу начинаешь вычислять, какому государству служишь, Владимир Иванович. Прежнее цветовое решение мне нравилось больше».

Новый вариант проекта здания на ул. Смирнова, 21. Мастерская Золотова

Изначально предполагалось, что внутри разместят мастерскую по ремонту бытовой техники. По проекту, первый этаж должны занять помещения для приема их хранения приборов, второй — мастерские по ремонту, третий — технические и бытовые.

Назначение помещений может измениться, потому что «все в жизни меняется», но вряд ли здание в будущем станет жилым, подчеркнул Владимир Золотов. Он добавил, что заказчик в перспективе может расширить третий антресольный этаж.

Эксперты согласовали проект, поручив поработать над цветом фасада.

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