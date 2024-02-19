Двушку в нейтральных оттенках продают в центре Барнаула за 10,4 млн рублей.

Общая площадь квартиры 57,8 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 181 тыс.рублей.
В квартире есть гардеробная, в которой выделен хозблок со стиральной машиной.
Пол на кухне выложен из плитки ПВХ, а рабочая зона — из керамогранита. Также имеется современный кухонный гарнитур, обеденная зона, встроенная бытовая техника Gorenje: варочная панель, духовой шкаф и вытяжка.
В ванной — сантехника и санфаянс премиального класса, современная мебель, теплый пол и теплая стена.
На облагороженной лоджии можно любоваться шикарным видом.
Владелец отмечает, что в квартире никто не жил, и в аренду она не сдавалась.
«Все что представлено на фото, остается в квартире и входит в стоимость», — говорится в объявлении.
Территория дома полностью огорожена. Есть детская и спортивная площадки.
Рядом есть продуктовые магазины и аптека.
Ранее сообщалось, что квартиру в петербургском стиле продают в Барнауле за 10,3 млн рублей.
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