Дешево или сердито. Какую выгоду сулит покупка апартаментов в Барнауле – разбор altapress.ru

Altapress.ru вместе с риелтором и предпринимателями разбирался, что все-таки такое апартаменты. Уютные бюджетные пространства или комнатушки, в которых минусов больше, чем плюсов? Кому в них удобно жить и к чему нужно привыкнуть, - расскажем в этом материале.

5-комнатные апартаменты, 511 кв. м за 348 млн рублей в Москве

В неожиданных местах

Апартаменты — это нежилые помещения, условия которых близки к жилой недвижимости. В них нельзя получить постоянную регистрацию.

«Это потрясающая альтернатива, которая помогает сберечь свои деньги, пожить в своем пространстве пару лет и, продав его, купить что-то дороже», – говорит барнаулец Дмитрий, который как физлицо продает такие помещения.

Ранее он занимался строительством торговых центров, однако после того как интерес покупателей к ним остыл, переключился на новый проект.

Теперь Дмитрий выкупает коммерческие помещения на цокольных этажах, строит перегородки, ремонтирует получившиеся пространства в 15 кв. м. под ключ и продает. Такой способ создания апартаментов популярен, например, в Санкт-Петербурге.

«Хорошо подходят мезонины, сухие цокольные этажи с полноразмерными окнами, – объяснил собеседник. – Делаю помещения для тех, кто хочет купить недвижимость для проживания дешево и в центре города».

Апартаменты на Гоголя, 24Б. Avito

Компактно и бюджетно

Как отметил Дмитрий, апартаменты в готовом виде на 30% дешевле, квартиры. Из-за такой разницы их выгоднее сдавать в аренду.

«Средняя стоимость готовых объектов – 85-90 тыс. рублей за кв. м. Цена в основном зависит от локации. Помещения под ключ в центре города продаем от 100 тыс. рублей, потому что здесь недвижимость в принципе дороже», – сказал собеседник.

Сейчас он работает над цокольным этажом жилого дома на ул. Гоголя, 24Б. Единое пространство разграничат на 12 апартаментов с окнами и 12 кладовок по 5 кв. м., продающихся отдельно. Стоимость такой – 100 тыс. рублей.

«Всегда рассматриваем интересные локации. Наш дом выходит сразу на Комсомольский проспект. Перед ним сделаем лужайку – внесем вклад в развитие красоты города», - сказал предприниматель.

В случае коммерческого успеха собеседник планирует подыскивать помещения под определенные параметры, заданные потенциальными покупателями.

Апартаменты на Гоголя, 24Б. Avito

Хороший старт или финал

Прямой конкурент Дмитрия, компания «Ралиф и партнеры» работает в спальных районах – ул. Юрина, 176 и на ул. Гущина, 151. На последнем адресе фирма планирует пристроить 12-ти этажную свечку к четырехэтажному зданию бывшего санатория, создав единый апарт-комлекс.

«У нас это помещения со своей ванной комнатой, кухонной зоной, новым ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Что-то среднее между комнатой и квартирой, - сказал представитель собственника помещений Ралиф Калимуллин. - Подходит для проживания и арендного бизнеса».

Он добавил, что у каждого апартамента есть выписка из ЕГРН и кадастровый номер.

Главное преимущество таких помещений Ралиф, также как и Дмитрий, видит в относительно низкой цене. Стоимость готовых объектов на ул. Гущина, 151 стартует от 1,2 млн рублей.

«Таким временным жильем могут пользоваться молодые семьи, пенсионеры и студенты. Можно взять в ипотеку. Легко обменять через куплю-продажу на большую площадь», - добавил он.

Апартаменты на Гущина, 151. Avito

Интерес и опасения

Конкуренты рассказали о высоком интересе барнаульцев к этому виду недвижимости.

«Иногда выключаю телефон, потому что устаю говорить: звонков очень много», - сказал Дмитрий.

При этом он признался, что покупатели все еще осторожно относятся к апартаментам.

«В законах пока не регламентировали работу с этой недвижимостью – официально коммерческой и нежилой. Если вдруг человека признают банкротом, апартаменты просто продадут с торгов, ведь они не считаются единственным жильем, которое невозможно забрать, – предупредил Дмитрий. – Это и есть самая главная причина страхов: люди не защищены перед обстоятельствами».

Чтобы повысить доверие, собеседник предлагает одно условие: если после оформления покупки и регистрации площадей в МФЦ клиент передумает, он выкупит помещение обратно, заплатив чуть больше.

Апартаменты на Гущина, 151. Avito

Не все отлично

Предприниматели упомянули и о других минусах апартаментов: стоимость коммунальных услуг выше, чем в официально жилых помещениях на 10-15%.

Среди прочих недостатков финансовый институт Дом.РФ назвал следующие:

- Налог на имущество у апартаментов больше, чем у квартир: 0,5-2% против 0,1%. Однако разницу иногда может нивелировать кадастровая стоимость, которая у жилых помещений выше.

- Апартаменты нельзя купить за счет материнского капитала, льготной ипотеки, а также получить за них налоговый вычет.

- Качество помещений может оказаться низким: застройщик не обязан ни соблюдать строительные нормы, которые необходимы при возведении жилых объектов, ни благоустраивать территорию у дома.

Ребёнок на детской площадке. freepik.com/Freepik

«Покупают от безысходности»

Генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин и вовсе не видит плюсов в барнаульских апартаментах. Которых, к слову, на рынке – ничтожно мало.

«В нашем крайне небогатом городе и регионе их, скорее, от безысходности покупают, – говорит собеседник. – Для посуточной аренды хорошо: приехал в Питер или Москву, провел там три дня. Если дом нежилой, можно пошуметь подольше и погромче, отдохнуть и уехать. А у нас люди вынуждены в этом жить».

Он подчеркнул, что чаще всего владельцы апартаментов сталкиваются с проблемами в ЖКХ. «Это нежилые помещения. Попробуй добейся от какой-либо управляющей компании обслуживания, как в обычном подъезде», – сказал Дворядкин.

Собеседник отметил, что для предпринимателей, апартаменты – это способ продать промышленные здания и коммерческие объекты, которые трудно и бессмысленно переводить в жилые.

В заключение Дмитрий Дворядкин напомнил о обманутых «дольщиках» апарт-комплекса Sky-M на ул. Шумакова, 21.

Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru. Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru. Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

«Известный долгострой с обманутыми как будто дольщиками – там договор инвестирования, а не долевого участия. Поэтому защитить интересы людей никто не может», – сказал собеседник.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Минстрое РФ предлагали запретить строительство апартаментов, а уже построенным – присвоить статус жилых помещений.

А в 2021 году планировали ввести понятие «многофункциональное жилье» и распространить на апартаменты действие Жилищного кодекса, что позволило бы разрешить постоянную прописку. Но этого так и не произошло.

Можно ли перевести апартаменты в жилой фонд

Прописаться в апартаментах можно, но всего лишь на 90 дней. При этом, у помещений должно быть гостиничное назначение. Без постоянной регистрации владельцам непросто прикрепиться к поликлинике и еще сложнее – записать детей в детсад или школу.

«SKY-M» - СТУДИЯ ВСЕГО ЗА 649 000 РУБЛЕЙ. Архив ООО "ИСК Вектор"

Перевести апартаменты в жилой фонд непросто. Дом.РФ отмечает, что для этого нужно соблюсти два условия:

– гражданин должен быть собственником помещения, на котором нет никаких обременений.

– апартаменты должны соответствовать всем признакам жилого помещения многоквартирного дома: по шумоизоляции, температуре, влажности, уровню освещенности и другим санитарным и техническим нормам.

Все это невозможно доказать без экспертиз и заключений профильных организаций.