Дешево или сердито. Какую выгоду сулит покупка апартаментов в Барнауле – разбор altapress.ru

В неожиданных местах
Апартаменты — это нежилые помещения, условия которых близки к жилой недвижимости. В них нельзя получить постоянную регистрацию.
«Это потрясающая альтернатива, которая помогает сберечь свои деньги, пожить в своем пространстве пару лет и, продав его, купить что-то дороже», – говорит барнаулец Дмитрий, который как физлицо продает такие помещения.
Ранее он занимался строительством торговых центров, однако после того как интерес покупателей к ним остыл, переключился на новый проект.
Теперь Дмитрий выкупает коммерческие помещения на цокольных этажах, строит перегородки, ремонтирует получившиеся пространства в 15 кв. м. под ключ и продает. Такой способ создания апартаментов популярен, например, в Санкт-Петербурге.
«Хорошо подходят мезонины, сухие цокольные этажи с полноразмерными окнами, – объяснил собеседник. – Делаю помещения для тех, кто хочет купить недвижимость для проживания дешево и в центре города».
Компактно и бюджетно
Как отметил Дмитрий, апартаменты в готовом виде на 30% дешевле, квартиры. Из-за такой разницы их выгоднее сдавать в аренду.
«Средняя стоимость готовых объектов – 85-90 тыс. рублей за кв. м. Цена в основном зависит от локации. Помещения под ключ в центре города продаем от 100 тыс. рублей, потому что здесь недвижимость в принципе дороже», – сказал собеседник.
Сейчас он работает над цокольным этажом жилого дома на ул. Гоголя, 24Б. Единое пространство разграничат на 12 апартаментов с окнами и 12 кладовок по 5 кв. м., продающихся отдельно. Стоимость такой – 100 тыс. рублей.
«Всегда рассматриваем интересные локации. Наш дом выходит сразу на Комсомольский проспект. Перед ним сделаем лужайку – внесем вклад в развитие красоты города», - сказал предприниматель.
В случае коммерческого успеха собеседник планирует подыскивать помещения под определенные параметры, заданные потенциальными покупателями.
Хороший старт или финал
Прямой конкурент Дмитрия, компания «Ралиф и партнеры» работает в спальных районах – ул. Юрина, 176 и на ул. Гущина, 151. На последнем адресе фирма планирует пристроить 12-ти этажную свечку к четырехэтажному зданию бывшего санатория, создав единый апарт-комлекс.
«У нас это помещения со своей ванной комнатой, кухонной зоной, новым ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Что-то среднее между комнатой и квартирой, - сказал представитель собственника помещений Ралиф Калимуллин. - Подходит для проживания и арендного бизнеса».
Он добавил, что у каждого апартамента есть выписка из ЕГРН и кадастровый номер.
Главное преимущество таких помещений Ралиф, также как и Дмитрий, видит в относительно низкой цене. Стоимость готовых объектов на ул. Гущина, 151 стартует от 1,2 млн рублей.
«Таким временным жильем могут пользоваться молодые семьи, пенсионеры и студенты. Можно взять в ипотеку. Легко обменять через куплю-продажу на большую площадь», - добавил он.
Интерес и опасения
Конкуренты рассказали о высоком интересе барнаульцев к этому виду недвижимости.
«Иногда выключаю телефон, потому что устаю говорить: звонков очень много», - сказал Дмитрий.
При этом он признался, что покупатели все еще осторожно относятся к апартаментам.
«В законах пока не регламентировали работу с этой недвижимостью – официально коммерческой и нежилой. Если вдруг человека признают банкротом, апартаменты просто продадут с торгов, ведь они не считаются единственным жильем, которое невозможно забрать, – предупредил Дмитрий. – Это и есть самая главная причина страхов: люди не защищены перед обстоятельствами».
Чтобы повысить доверие, собеседник предлагает одно условие: если после оформления покупки и регистрации площадей в МФЦ клиент передумает, он выкупит помещение обратно, заплатив чуть больше.
Не все отлично
Предприниматели упомянули и о других минусах апартаментов: стоимость коммунальных услуг выше, чем в официально жилых помещениях на 10-15%.
Среди прочих недостатков финансовый институт Дом.РФ назвал следующие:
- Налог на имущество у апартаментов больше, чем у квартир: 0,5-2% против 0,1%. Однако разницу иногда может нивелировать кадастровая стоимость, которая у жилых помещений выше.
- Апартаменты нельзя купить за счет материнского капитала, льготной ипотеки, а также получить за них налоговый вычет.
- Качество помещений может оказаться низким: застройщик не обязан ни соблюдать строительные нормы, которые необходимы при возведении жилых объектов, ни благоустраивать территорию у дома.
«Покупают от безысходности»
Генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин и вовсе не видит плюсов в барнаульских апартаментах. Которых, к слову, на рынке – ничтожно мало.
«В нашем крайне небогатом городе и регионе их, скорее, от безысходности покупают, – говорит собеседник. – Для посуточной аренды хорошо: приехал в Питер или Москву, провел там три дня. Если дом нежилой, можно пошуметь подольше и погромче, отдохнуть и уехать. А у нас люди вынуждены в этом жить».
Он подчеркнул, что чаще всего владельцы апартаментов сталкиваются с проблемами в ЖКХ. «Это нежилые помещения. Попробуй добейся от какой-либо управляющей компании обслуживания, как в обычном подъезде», – сказал Дворядкин.
Собеседник отметил, что для предпринимателей, апартаменты – это способ продать промышленные здания и коммерческие объекты, которые трудно и бессмысленно переводить в жилые.
В заключение Дмитрий Дворядкин напомнил о обманутых «дольщиках» апарт-комплекса Sky-M на ул. Шумакова, 21.
«Известный долгострой с обманутыми как будто дольщиками – там договор инвестирования, а не долевого участия. Поэтому защитить интересы людей никто не может», – сказал собеседник.
Напомним, что в ноябре 2020 года в Минстрое РФ предлагали запретить строительство апартаментов, а уже построенным – присвоить статус жилых помещений.
А в 2021 году планировали ввести понятие «многофункциональное жилье» и распространить на апартаменты действие Жилищного кодекса, что позволило бы разрешить постоянную прописку. Но этого так и не произошло.
Можно ли перевести апартаменты в жилой фонд
Прописаться в апартаментах можно, но всего лишь на 90 дней. При этом, у помещений должно быть гостиничное назначение. Без постоянной регистрации владельцам непросто прикрепиться к поликлинике и еще сложнее – записать детей в детсад или школу.
Перевести апартаменты в жилой фонд непросто. Дом.РФ отмечает, что для этого нужно соблюсти два условия:
– гражданин должен быть собственником помещения, на котором нет никаких обременений.
– апартаменты должны соответствовать всем признакам жилого помещения многоквартирного дома: по шумоизоляции, температуре, влажности, уровню освещенности и другим санитарным и техническим нормам.
Все это невозможно доказать без экспертиз и заключений профильных организаций.
«Перевод апартаментов в статус жилых помещений – трудоемкий процесс. Основная проблема в том, что они строятся по другим строительным нормам, нежели квартиры», – сообщает портал Дом.РФ.