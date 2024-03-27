Без торгов, но с процентом. Инвесторам предложат давать жилье нуждающимся за земли под застройку на Алтае

Давать инвесторам в аренду участки от 200 га под жилые кварталы без торгов и забирать 3% от построенных квадратов нуждающимся. Такой способ пополнения специализированного жилищного фонда в крае предложила Общественная палата. Советующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС. Altapress.ru поговорил с заместителем председателя палаты Василием Куцем и узнал, на каких условиях могут проходить сделки и какую глобальную пользу это принесет Барнаулу.

Что изменится

Законопроект расширяет перечень инвестиционных проектов, для воплощения которых бизнес может получить земельные участки в аренду без торгов. Это касается территорий, принадлежащих государству и муниципалитетам, которые расположены в Алтайском крае.

Так жилые дома хотят добавить в этот список к индустриальным, туристическим, социально-культурным и коммунально-бытовым объектам.

Строить предлагают многоквартирные, индивидуальные и блокированные дома.

Главное условие – инвестор должен передать 3% общей площади жилых помещений в государственный или муниципальный жилищный фонд. Либо можно отдать те же «квадраты» из своей собственности в других локациях.

Есть и другие требования. Так в аренду предлагают давать участки в Барнауле площадью от 200 гектаров, в остальных муниципалитетах – не менее 20 гектаров.

Туман в Барнауле, туман в центре Барнаула. Дмитрий Лямзин.

По итогу общая площадь жилья в проекте в Барнауле должна быть не менее 400 тыс. кв. м, в других местах – не менее 5 тыс. кв. м. Все должно быть поддержано инженерной и социальной инфраструктурой. То есть освоение будет комплексным.

До принятия закона требования можно изменить, отметил Василий Куц. «Мы создали прецедент, теперь нужно его обсуждать, - предложил он. – Лиц, которые отвергают саму эту концепцию, нет. Примерно тот же инструмент есть в ряде городов и регионов: в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской области, в Карелии и Республике Алтай».

Себестоимость таких крупных проектов в краевой столице, по подсчетам Василия Куца, может достигать от 40 млрд рублей.

В чем польза

Изменения вносят в закон, принятый еще в 2016 году. Его, как отметил собеседник, совершенствуют практически каждый год.

По мнению Куца, тема жилья ранее не входила в перечень по нескольким причинам.

Василий Куц. Алексей Янкин

Прежде всего, просто пришло время. Обострилась проблема пополнения жилищных фондов, которым решается «квартирный» вопрос нуждающихся, в том числе – сирот.

По данным регионального Минстроя, на начало марта только эта очередь в крае составляла 5710 человек. В нее продолжают попадать новые кандидаты на получение жилья – примерно по 600 человек в год.

Задолженность объясняли не только недостатком финансирования, но и нехваткой на рынке квартир, которые отвечали бы федеральным требованиям.

Допустим, инвестор будет передавать 3% от площади жилых помещений. От минимальных 400 тыс. кв. м в проекте – это 12 тыс. кв. м. Или в пересчете под требуемые льготникам «однушки» – 363 квартиры.

Переезд в новую квартиру, коробки. altapress.ru, нейросеть Кандинский

Есть возможность в ходе обсуждения увеличить эти 3% отчуждаемых квадратов. Василий Куц считает, что следует быть осторожными: «Нужно не перегнуть с нашими социальными «хотелками». Стоит понимать, что бизнес должен тоже получить свое: если он не увидит возможность извлечь прибыль, то и на проект не пойдет».

Помимо очевидных плюсов для нуждающихся, инициатива позволяет развивать города – об этом речь пойдет чуть позже.

Кто кого поддерживает

Как считает собеседник, другая потребность в изменениях связана с переменой ситуации на рынке.

Ранее строители, как правило, получали на аукционах участки, оснащенные инженерной инфраструктурой. Сейчас к аренде предлагают «голые» земли под большие проекты. Прокладывание сетей ложится на инвестора, соответственно, себестоимость возведенного на таких территориях жилья повышается в разы. Чтобы обойтись без супер-скачков итоговых цен, требуется поддержка.

Строительство дома, стройка, золотые кирпичи, новостройка. altapress.ru/fusionbrain

«Все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, - отметил Василий Куц. – Власть должна понимать, что осваивать проект комплексного развития территории (КРТ) нужно совместно с инвестором, подключая разные инструменты. Если инвестор берет на себя инженерную инфраструктуру, то социальная, как показывает практика, – все-таки на правительстве. У него есть задача: создать инвестиционную привлекательность. Никто не будет покупать жилье без гарантии появления детских садов и школ».

В то же время инвесторы не должны сваливать все проблемы на власть. «Бизнес понимает, что ему нужно быть социально ориентированным, ответственным перед обществом», - добавил собеседник.

Если опираться на сказанное на всевозможных круглых столах, не факт, что местным застройщикам хватит сил освоить неподключенные к сетям участки от 200 га и инвестиционные требования не понадобится менять. Например, как ранее говорил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак, чтобы подключить подготовленные к аукциону 918 га федеральных земель у Павловского тракта к системе водоснабжения и водоотведения, нужно около 20 млрд рублей. Средств на это нет ни у застройщиков, ни у краевого и, тем более, муниципального бюджета. С другой стороны, как отмечал вице-мэр Барнаула Андрей Федоров, КРТ может привлечь федеральную поддержку: инфраструктурные займы, облигации и т.д. Также известно, что «Дом.РФ» сначала готовил к продаже участок во Власихе под индивидуальное жилищное строительство единым лотом в 413 га. А позже, чтобы предложение было востребованным, нарезал на более мелкие участки по паре десятков гектар.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

На вопрос, потянут ли местные застройщики такие проекты, Василий Куц ответил так:

Мы все знаем, что некоторые застройщики ушли в другие регионы. Что-то мотивировало: наличие земель, другое отношение к инвесторам, наверное, господдержка. Их можно заинтересовать. Это одно. Второе – почему не рассматриваем другие корпорации, которые могли бы зайти в наш регион?

Где брать землю

Так как законопроект предлагает задействовать не только муниципальные земли (которых, как жалуются застройщики, нет), но и государственные – простор для развития есть.

Прежде всего, Василий Куц делает ставку на развитие городских агломераций. В частности, барнаульской: в сторону Калманского, Павловского и Первомайского районов.

«Барнаул – столица, которая скоро будет праздновать юбилей, - сказал он. – Что мешает пойти в этом направлении, заявившись на получение федеральных преференций? Что мешает видеть наш город миллионником?».

Новый мост и вид на правый берег Оби. Анна Зайкова

Есть и правый берег, городская территория, о развитии которой говорят далеко не первый год.

«Да, здесь столкнемся с проблемами инженерной инфраструктуры. Но без серьезных инвестиционных проектов мы туда никогда не зайдем», - сказал собеседник.

Прежде чем предлагать законопроект Общественная палата проводила встречи со строителями, потенциальными инвесторами, органами власти и представителями социальной сферы.

Василий Куц призывает все сообщество провести мозговой штурм между первым и вторым чтением проекта в АКЗС, чтобы выработать вариант, который устроил бы все стороны. Параллельно с этим будут готовить правительственный документ, разъясняющий, как использовать закон на практике.

Первое чтение законопроекта пройдет на сессии 28 марта.

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