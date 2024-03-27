Угроза или развитие. Градсовет рассмотрел проекты зданий у частной застройки в Барнауле

Многоквартирный дом, два общественных здания и автосервис – все их хотят построить в разных частях Барнаула. Объединяет объекты одно – они должны стать соседями частных домов, чему жители не всегда рады. Какие решения по проектам вынесли на заседании градостроительного совета расскажем в подборке altapress.ru.

Дом в напряженном районе

В микрорайоне Западный, на ул. Смирнова, 27, планируют построить многоквартирный жилой дом. Против этого выступали будущие соседи – жители частного сектора, к которому будет примыкать здание. На ранних заседаниях градсовета на этом всем эксперты акцентировали внимание.

Архитектор мастерской «Призма» Елена Булавина считает, что если правая сторона ул. Смирнова уже застроена десятиэтажками, то еще один многоквартирный дом через дорогу не испортит облик улицы.

И все же, замечания первых двух заседаний учли: дом стал ниже, теперь у него не 16, а 12 этажей. Первый займут офисные помещения и вестибюль. Входная группа получилась могучей, с внушительным порталом.

На этажах здания будут располагаться по 7-8 квартир. Спроектированы студии и двух- трехкомнатные малогабаритные варианты. Всего в здании будет 83 квартиры на 144 человека. В доме оборудуют подземную стоянку на 41 машиноместо.

Проект 12-этажного дома на ул. Смирнова, 27. Архитектурная мастерская "Призма" Проект 12-этажного дома на ул. Смирнова, 27. Архитектурная мастерская "Призма" Проект 12-этажного дома на ул. Смирнова, 27. Архитектурная мастерская "Призма"

Некоторые эксперты отметили несоответствие планировки дома плану благоустройства. Вызвали вопросы и расстояние тренажеров от соседних жилых участков. Технико-экономические показатели – главные данные проекта – попросили пересчитать точнее.

Ряд экспертов сошелся во мнении, что участок мал даже для укоротившегося дома.

«24 сотки и 12 этажей. Еще бы соток 10 и тогда нормально бы дом стал. К нему самому вопросов нет. Земли не хватает», - отметил член градостроительного совета Евгений Носенко.

Главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров немного покритиковал дисбаланс между высокой архитектурой входной группы и простым решением вестибюля.

Проект 12-этажного дома на ул. Смирнова, 27. Архитектурная мастерская "Призма"

И все же проект поддержали, поручив исправить замечания в рабочем порядке.

2,3 тыс. кв. м – площадь участка;

550 кв. м – площадь застройки.

Освежили фасад

Год назад градостроительный совет со второй попытки согласовал проект общественного здания на ул. Смирнова, 21. Еще не приступив к строительству, создатели решили изменить облик объекта.

Все вариации проекта готовила «Мастерская Золотова». Этажность и объем сооружения не изменились. На здании появились балконы, на которые персонал сможет выйти и подышать на свежем воздухе. Обещают, что балконы не будут мешать жителям соседних частных домов.

Витражи на втором и третьем этаже стали крупнее, из-за чего визуально здание изменилось. Также на стены добавили яркие полоски композитных панелей.

Некоторым участникам обсуждения цветные вставки на стенах напомнили полоски некого флага.

Изначально предполагалось, что внутри разместят мастерскую по ремонту бытовой техники. Назначение помещений может измениться, потому что «все в жизни меняется», но вряд ли здание в будущем станет жилым, подчеркнул Владимир Золотов.

Эксперты согласовали проект, поручив поработать над цветом фасада.

692 кв. м – площадь участка;

716 кв. м – площадь здания.

Закрыться от соседей

Еще один объект на месте частного дома должны построить на ул. Сизова, 3. Его разработала мастерская «АртПроект» для компании «Норд», которая в основном занимается оптовой продажей сельскохозяйственных продуктов.

Первый уровень двухэтажного общественного здания займут технические помещения и стоянка для машин. Второй – кабинеты делового управления. Здание решили поместить в глубину участка и огородить высоким забором для соблюдения норм и комфорта соседей.

Проект здания делового управления на ул. Сизова, 3. Мастерская «АртПроект» Проект здания делового управления на ул. Сизова, 3. Мастерская «АртПроект» Проект здания делового управления на ул. Сизова, 3. Мастерская «АртПроект»

Решение с забором не понравилось экспертам: из-за маленького расстояния между объектами снег за офисником придется убирать вручную.

Среди замечаний также были требования уменьшить здание, перенести уличную парковку от соседнего жилого дома, найти место для пожарного проезда. И навести порядок на фасаде, сделав его проще и лаконичнее.

Проект отправили на доработку.

527 кв. м – площадь участка;

2,1 тыс. кв. м – площадь здания.

Собрать разделенное

На ул. Солнечная поляна, 24е, у пересечения с ул. Георгия Исакова, запроектировали комплекс дорожного сервиса «Газойл» из двух объектов. Он находится в районе девятиэтажек и частной коттеджной застройки, отделенной от участка березовой рощей.

Проект автосервиса на ул. Солнечная поляна, 24е. Мастерская Золотова Проект автосервиса на ул. Солнечная поляна, 24е. Мастерская Золотова Проект автосервиса на ул. Солнечная поляна, 24е. Мастерская Золотова

Угловое трехэтажное здание предназначено для магазина автозапчастей, прилегающее одноэтажное – для сервиса СТО и автомойки.

У сервиса сделают большие витражные окна, откатные ворота и подъемный дверной механизм.

Члены градсовета порекомендовали объединить здания, уточнить пешеходные связи и оставить рощу за участком.

Проект поддержали.

3,1 тыс. кв. м – площадь участка;

1,1 тыс. кв. м – площадь комплекса.

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