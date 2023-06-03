В Алейском районе пожар в частном доме унес жизни двух детей

Двое детей погибли в пожаре в частном жилом доме в Алейском районе 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел в населенном пункте Вавилон в Алейском районе. Загорелся частный жилой дом.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был охвачен пламенем. Рядом находилась женщина - хозяйка дома с ребенком. Она сообщила пожарным, что в доме остались двое детей.

В здание зашло звено газодымозащитной службы. В одной из комнат были обнаружены погибшие дети.

Пожар ликвидирован на площади 36 кв. м. Специалисты устанавливают причину возгорания.

На место происшествия направились сотрудники Главного управления, психологи и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в крупном пожаре в частном доме погиб пенсионер.