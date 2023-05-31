Барнаульские пожарные эвакуировали пять человек из горящего дома

Барнаульские пожарные спасли пять человек во время пожара в многоэтажном доме 31 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова.

Возгорание началось в квартире на пятом этаже. Огонь охватил стены и повредил бытовую технику и личные вещи.

15 человек эвакуировались по лестничным маршам самостоятельно. Однако еще пять человек оказались в опасной зоне и не могли выйти из пожара самостоятельно.

На помощь были направлены звенья газодымозащитной службы - они спасли жильцов.

С огнем боролись 11 человек личного состава и три единицы техники. Площадь составила 5 кв. м.