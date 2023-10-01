У здания МВД Турции взорвал себя террорист. Включили "глушилки"

В том же районе находится здание парламента.
Двое террористов пытались взорвать заминированный автомобиль, но им помешали полицейские. Один террорист взорвал себя, второго ликвидировали. Два сотрудника МВД ранены, указывает Газета.Ru.
В районе введен режим тишины — подавляются все радио- и мобильные сигналы. Эта мера для того, чтобы террористы не могли привести спрятанное взрывное устройство дистанционно.
Место ЧП оцепили силовики.
Ранее террорист и гениальный математик умер в тюремной камере.
Преступника не могли вычислить и поймать почти 20 лет. В период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб. Три человека погибли, более 20 ранены. Американцы боялись получать утреннюю почту.
Главными целями Качинского были университеты и авиалинии.
В 1998 году Качинский признал себя виновным в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. В июне еррорист Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в тюремном медцентре в Батнере (США).