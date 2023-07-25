27 июля
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Происшествия

Стали известны подробности ночной аварии на улице Юрина в Барнауле

В ГИБДД рассказали подробности ночного ДТП на пересечении улиц Юрина и Кавалерийская. В аварии столкнулись два легковых автомобиля.

Ночная авария в Барнауле
Ночная авария в Барнауле
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Инцидент произошел 25 июля в 00:25 на улице Юрина, в районе дома № 303В.

Предварительно установлено, что 65-летняя женщина управляла автомобилем MINI Cooper. Она не уступила дорогу на регулируемом перекрестке при повороте налево.

Женщина допустила столкновение со встречным автомобилем Lexus RX300, за рулем которого был 30-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили телесные травмы. Женщину госпитализировали в Городскую больницу № 1.

Ранее в Барнауле сбили 15-летнего подростка на пересечении ул. Балтийской и Сергея Ускова. Прохожие утверждают, что несовершеннолетний получил ушиб головы и перелом руки.

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