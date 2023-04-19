20 апреля
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Происшествия

Семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час

Чреда ДТП произошла в Бийске в районе АТС всего за один час утром 19 апреля, сообщает «Бийский рабочий».

Массовые ДТП в апрельский гололед.
Массовые ДТП в апрельский гололед.
АвтоЭксперт

С 8:20 до 9:20 на участке около ул. Вали Максимовой, 1 пострадали 17 автомобилей в семи массовых авариях.

Как рассказал руководитель «АвтоЭксперта», пять участников ДТП разрешили ситуацию самостоятельно.

В одном же случае пришлось оформлять ГИБДД и аварком. Среди пострадавших машин есть и учебная.

Очевидцы при этом утверждают, что все столкнувшиеся автомобили были на зимней резине. То есть с гололедом из-за апрельской зимы не смогли справиться даже ответственные водители.

Сразу после рекордного количества ДТП проблемный участок дороги посыпали песком.

Ранее Барнаул постигла похожая участь: сразу несколько ДТП с общественным транспортом произошли в городе утром.

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