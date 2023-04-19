19 апреля
﻿
Жизнь

Апрельские морозы стали рекордными для Алтая за много лет

Рекордное количество осадков и аномальный холод фиксируют в Алтайском крае и Республике Алтай в апреле, сообщает «Банкфакс».

Снег 17 апреля.
Снег 17 апреля.
Предоставлено altapress.ru

Как рассказала руководитель западно-сибирского Гидрометцентра, такой низкой температуры в регионах не было уже 16 лет.

Специалистка отметила, что на прошлых выходных территорию «двух Алтаев» засыпало рекордными суточными осадками.

15 апреля снегопад прошел на большей части Республики Алтай и в трети южных районов его соседа.

17 апреля осадки прошлись уже по всему югу Алтайского края. Всего за сутки в обоих регионах выпало от 11 до 28 мм осадков. При этом каждый выпавший миллиметр осадков — это один-полтора сантиметра снежного покрова.

В тот же день в селе Чарышское установился новый рекорд по осадкам — 32 мм. Это более чем в три раза превышает предыдущий, случившийся в 1972 году.

Апрель 2023 года стал самым холодным за последние 16 лет. Это связано с воздушными массами, которые пришли к нам из Арктики. Потепление ожидают уже 20 апреля.

Ранее altapress.ru вспоминал, когда еще Барнаул неожиданно засыпало снегом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость