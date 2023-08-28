Пожар на территории ВДНХ (обновлено)

По информации площадь составляет 10 квадратных метров.
На местро происшествия приехали экстренные службы.
Ранее прокуратура начала проверку после возгорания теплохода в Барнауле.
Обновлено 21:00
Пожар ликвидирован
Возгорание было зафиксировано в павильоне №1. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации площадь составляет 10 квадратных метров.
На местро происшествия приехали экстренные службы.
Ранее прокуратура начала проверку после возгорания теплохода в Барнауле.
Обновлено 21:00
Пожар ликвидирован
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