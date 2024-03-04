6 марта
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Происшествия

11-летнюю девочку укусила агрессивная акула на берегу пляжа

На Гавайях 11-летнюю девочку укусила акула. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости США".

Тупорылая акула.
Тупорылая акула.
wikipedia.org.

Известно, что девочка пострадала от укуса акулы в субботу, 2 марта.

Отмечается, что на инцидент обратила внимание Служба океанической безопасности Гонолулу, служба экстренной медицинской помощи и пожарная служба.

Очевидцы рассказали, что видели агрессивную рифовую акулу. Она укусила девочку за левую ногу.

При этом родители отказались от транспортировки ребенка в больницу.

Ранее сообщалось, что зубастая акула под водой бросилась на клетку с туристами и укусила ребенка.

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