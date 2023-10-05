Дети спасли пожилую женщину на Алтае

В Республике Алтай в селе Каракокша школьники помогли пожилой женщине, которой стало плохо.

Дети возвращались домой из школы и заметили на поляне за церковью лежащую пожилую женщину. Школьники подбежали к ней и попытались помочь встать, но не смогли.

Не отчаиваясь, они выбежали на дорогу, чтобы остановить машину и попросить помощи, но никто не обратил на них внимания.

Тогда малыши решили попросить помощи у прохожей. Вместе они пытались поднять женщину с холодной земли, но она встать не смогла, поскольку не чувствовала руку и ноги.

Приехавшая скорая помощь госпитализировала пожилую женщину.

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