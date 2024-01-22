Через систему быстрых платежей стали орудовать мошенники

Аферисты привлекают потенциальных жертв дорогостоящими товарами в интернет-магазинах.

После того, как жертва оставляет заявку на покупку, злоумышленник, выдавая себя за сотрудника магазина. И "торговый представитель" предлагает оплатить товар через СБП по QR-коду. Когда жертва соглашается, преступник отправляет ссылку на страницу оплаты. Человек подтверждает платеж и деньги переводятся на счет мошенников, указывает "МК".

Важно

Такую схему мошенники могут использовать только в случае, если учетные данные администраторов и модераторов сайта скомпрометированы.

Что делать

В МВД рекомендуют общаться со службами поддержки только на официальных сайтах онлайн-магазинов или в официальных приложениях. А для оплаты товаров на маркетплейсах заводить отдельную карту и вносить на нее сумму только для оплаты конкретной покупки.

Между тем Любовь Успенскую обманули мошенники на 1 млн рублей.

68-летнюю тезку звезды шансона провели телефонные мошенники. "Сотрудница сотовой компании" сообщила, что нужно продлить договор на обслуживание номера.

Москвичка сделала все по инструкции мошенницы, но когда с нее попросили 24 тыс. рублей, бросила трубку. Однако счета уже заблокировали, а позже с карты исчез накопленный 1 млн рублей. Обманутая женщина уже обратилась в полицию.

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