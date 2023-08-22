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Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси

Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» 22 августа утром выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси.

Самолет Nordwind.
Самолет Nordwind.
nordwindairlines.ru

Инцидент произошел в Новокузнецке. На борту лайнера находились 140 пассажиров, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.. Выполнялся рейс из Санкт-Петербурга.

В аэропорту был густой туман.

Авиаторы осматривают борт. Пассажиров рейса из Новокузнецка в Санкт-Петербург отправят в аэропорт прилета резервным лайнером. Надзорное транспортное ведомство организовало проверку.

Накануне в аэропорту Красноярска также произошел инцидент. Boeing 737-800 рейса Красноярск - Ош совершил к аварийную посадку в аэропорту вылета. Причина — трещина в лобовом стекле кабины лайнера. Никто не пострадал.

Посадка самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту вылета была неожиданной для пассажиров, летевших в Киргизию.

Борт сначала сделал несколько кругов над регионом — вырабатывал топливо.

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