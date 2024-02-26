Жителей Бийска поразил размер куриных яиц

Куриные яйца и цены на них стали самой обсуждаемой темой конца 2023 года.

Как сообщает "Бийский рабочий" споры о ценах и размере яиц продолжаются до сих пор.

Так жительница Бийска пожаловалась на размер яиц, купленных в магазине. Женщина отметила, что усомнилась куриные ли это яйца или перепелиные, уж слишком маленького они размера.

Она сравнила их размер со спичечным коробком.

Как отметили в источнике, по всей видимости, яйца были третьей категории, они в два раза меньше своих братьев другой категории.

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