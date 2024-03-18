В налоговую - как в «Марию-Ра». Зачем ФНС открыла в Барнауле зону самообслуживания

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Какие возможности есть в секторе самообслуживания ФНС?

В секторе самообслуживания алтайской налоговой службы - четыре кабинки с компьютерами и инструкциями, есть сканеры и принтеры. Компьютер подключен к сервисам ФНС и порталу госуслуг.

Можно зайти в свой личный кабинет налогоплательщика. Заполнить и отправить декларацию 3НДФЛ. Подать обращение в налоговую службу через интернет-приемную. Оформить вычет и заплатить налоги.

К декларации и обращению обычно нужно приложить копии документов – сканировать «доки» можно здесь же.

Исправить ошибки при заполнении документов и научиться пользоваться сервисами ФНС поможет дежурный специалист-администратор.