Трудись, копи, делись. Кто в Алтайском крае заплатит налог на крупные вклады

В конце 2024 года некоторых наших сограждан ждет не очень приятный сюрприз от ФНС. Вместе с налогами за жилье, гаражи, участки, машины им придется отдать государству и часть доходов от банковских вкладов. Обязав вкладчиков делиться, государство не стало свирепствовать — платить придется далеко не всем. Но оно и не либеральничает — уклониться не получится. Рассказываем подробности.

Несекретный доход

Если вы все еще думаете, что тайна вклада — это когда сведения о ваших сбережениях банк раскрывает вам и только вам, вы безнадежно устарели. Информацию о доходах каждого вкладчика по всем его депозитам банки передают в налоговую службу каждый год до 1 февраля. Причем вполне законно.

Зачем налоговикам наша банковская тайна? Ответ один: чтобы предотвратить уход от налогов. В такой ситуации скрыть от государства проценты, которые накапали на наши вклады, просто нереально.

Другое дело, что платить подоходный налог надо отнюдь не всем вкладчикам (что, согласитесь, утешает). На вкладе у вас должна раниться довольно крупная сумма. И правило тут такое: облагается налогом лишь доход, превысивший лимит. В 2023 году это 150 тыс. рублей. Скажем, если вы заработали на депозите 170 тыс. рублей, то налог удержат только с 20 тыс.

Дети и налоги. Pixabay.com

Двойная ставка

У этого нововведения есть интересные нюансы. Вот, например, вопрос: по какой ставке удержат налог? Тут все не то чтобы просто.

Государство не рассматривает заработанные на вкладе проценты в отрыве от остальных доходов вкладчика. Поэтому ставка налога зависит от всех ваших заработков за год — зарплаты, поступлений от сдачи квартиры в аренду, прибыли от инвестиций и процентов по вкладам, объясняет сайт Центробанка «Финансовая культура».

Если в сумме они не перескочили 5 млн рублей, ставка 13%. С суммы дохода, которая превысит 5 млн, — 15%. Доходы менее и более 5 млн облагаются налогом раздельно.

Вклад. СС0

Полезные нюансы

Еще один важный нюанс связан с тем, какие счета учтут налоговики при подсчете доходов. Рублевые счета со ставкой не более 1% годовых в расчет не возьмут. Также не учтут доход по обезличенным металлическим счетам, проценты на остатки на брокерских счетах и кешбэк.

Можно не беспокоиться, скорее всего, и за зарплатный счет: процент там чаще всего отсутствует. А вот за накопительный счет, если он рублевый и имеет ставку больше 1% годовых, платить придется.

При этом доход по валютным счетам и вкладам облагается налогом вне зависимости от ставки. Надо ли платить налог, если депозит был открыт до 2023 года и до сих пор действует? В общем, да: если в прошлом году доход получен, его вам посчитают.

Налоги. Личный кабинет. Pixabay.com

Письма счастья

Платить налог придется и тем, кто закрыл вклад досрочно, но заработал больше лимита, и пенсионерам — льгот для отдельных категорий населения нет. Финансовые эксперты, впрочем, полагают: людей, которые должны будут отдать часть процентных доходов, у нас совсем немного — менее 1%.

«СК» воспользовался калькулятором на сайте «Финансовая культура». Если взять за среднюю доходность по годичному вкладу в 2023 году 10%, то, как оказалось, надо разместить не меньше 1,52 млн руб­лей, чтобы вам как вкладчику предъявили налог на процентные доходы. Если сумма меньше, доход не превышает лимит.

Так или иначе, Минфин рассчитывает собрать за счет этого новшества 101 млрд рублей по всей стране, сообщили «Известия».

Что в этом налоге положительное, так это легкость уплаты. Заполнять декларацию не нужно. ФНС сама рассчитает сумму и пришлет уведомление. Рассылка «писем счастья» от налоговиков начинается в сентябре, а исполнить долг налогоплательщика нужно будет до 1 декабря.

Уже со 2 декабря неплательщику будут накручивать на долг пеню — 1/300 ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Налоговые уведомления. nalog.ru

5 фактов о налоге с крупных вкладов

В 2023 году доход по вкладам должен превысить лимит 150 тыс. рублей.

Налог платят с превышения лимита по ставке 13 или 15%.

Не учитываются счета эскроу и вклады со ставкой не более 1% годовых.

Заполнять декларацию не нужно — ФНС сама рассчитает и предъявит к уплате налог.

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