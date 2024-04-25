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Как сэкономить на строительных материалах для строительства дома или ремонта квартиры

Строительство или ремонт всегда сопровождаются внушительными затратами. Экономия на качестве материалов может привести к серьезным проблемам в будущем, поэтому эксперты рекомендуют использовать другие способы «урезания» бюджета. Какие именно, расскажем ниже.

Грамотный подход к покупке стройматериалов

Лучший способ сэкономить на строительных материалах без потери их качества – покупка оптом. Заказывая все необходимое в одном месте, можно получить скидку в 20-25% (по сравнению с розничными ценами). Большой выбор стройматериалов оптом для ремонта и строительства вам предлагает База строительных материалов МТК-21 (официальный сайт: https://mtk-21.ru/). Здесь можно приобрести все необходимое, включая: стеновые и общестроительные материалы, товары для тепло- и шумоизоляции, канализации и водоснабжения, сухие смеси, металлопрокат, пиломатериалы и многое другое.

Сегодня российские производители составляют достойную конкуренцию иностранным брендам, при этом, разница в цене может быть существенной. Изучив отзывы и мнения специалистов строительного рынка, можно подобрать хорошие по качеству аналоги, что также позволит существенно сэкономить.

Еще один способ экономии – покупка строительных и отделочных материалов в «низкий» сезон. Как правило, бум ремонтных работ приходится на теплое время года, поэтому увеличивающийся спрос способствует росту цен. Дешевле всего покупать товары из указанных групп осенью и зимой.

Еще несколько полезных советов

Если речь идет о ремонте квартиры, то специалисты рекомендуют обязательно утеплить и застеклить балкон. Это не только добавит несколько метров полезного пространства, но и позволит снизить затраты на отопление помещения в будущем.

Выгодное решение для помещения с проблемными потолками, требующими сложного выравнивания – навесные потолки. Скрыть небольшие дефекты стен можно при помощи плотных обоев. Сегодня популярны стили лофт и фьюжн, не предполагающие использования большого количества отделочных материалов.

Помощь дизайнера – еще один способ сэкономить на ремонте. Специалист не только проведет точный расчет нужного количества материалов (заказчику не придется приобретать «лишние»), но и избавит от покупки ненужных и нефункциональных предметов интерьера. Специалист знает, как та или иная мебель будет смотреться в конкретном доме или квартире, поэтому вы сможете купить только то, что необходимо.

Строительство или ремонт лучше доверять профессионалам. Возможно, придется провести опрос друзей и знакомых, изучить отзывы в интернете и т.д. Доверять работу первой попавшейся бригаде – не рекомендуется.

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