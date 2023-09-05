Врачи и работники соцзащиты приедут быстрее: губернатор Томенко направил 111 автомобилей в бюджетные учреждения края

Губернатор Алтайского Виктор Томенко принял участие в церемонии передачи автомобилей в районы. Автомобили скорой и неотложной помощи, школьные автобусы и машины для учреждений социальной защиты населения отправятся в 50 районов Алтайского края.

Виктор Томенко на церемонии вручения техники подчеркнул, что в Алтайском крае продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов края. Так, главврач самой большой барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов в июле попросил Губернатора и главу Минздрава выделить автомобили для работы участковой службы, чтобы врачи могли выезжать в том числе к пациентам в пригородные поселки Индустриального района города. Транспорт предоставили - два внедорожника.

Томенко напомнил, что это не первое вручение медицинской техники. Крупная партия машин была распределена весной этого года. Тогда 48 новых автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов отправились в разные районы края. Таким образом, больницы края получили 160 автомобилей. До конца года для медиков планируется приобрети еще пять машин.

Пять новых школьных автобусов направлены в Заринский, Троицкий, Целинный, Чарышский и Кытмановский районы. Также девять автомобилей получили центры социального обслуживания населения. Глава Ключевского района Денис Леснов поблагодарил краевые власти и губернатора за внимание к техническому оснащению районов. Он подчеркнул, что за последние годы Ключевской район получил 12 автомобилей различного назначения – от скорых до коммунальной техники.

«Вручение техники, открытие новых учреждений после реконструкции, строительства стало делом привычным. Но вопросы медицинского обеспечения, образования, социальной помощи, защиты и поддержки являются абсолютно важными», - отметил глава региона.

Полученным автомобилями будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты, школы. Это значит, что сократится время ожидания врачей, работники соцзащиты смогут чаще посещать своих подопечных, а школьники ездить в школы в комфортабельных автобусах.

«Делать жизнь Алтайского края с каждым днем немножко лучше, интереснее, богаче и двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Я думаю, мы все воодушевлены и объединены этой целью. Чтобы вперед двигаться чуть быстрее, можно пересесть на автомобиль», - сказал Томенко.

Ранее губернатор Томенко и глава Росавтодора открыли расширенные участки Чуйского тракта.