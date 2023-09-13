Владимир Путин проведет встречу с главой КНДР 13 сентября на космодроме Восточный.
О чем конкретно будут разговаривать политики, пока неизвестно. Дмитрий Песков сообщал, что сначала переговоры пройдут у делегаций стран.
Северокорейский лидер выразил благодарность Путину за приглашение посетить Россию, "несмотря на занятость", сообщил ТАСС.
«Интерфакс» пишет, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а потом проведут переговоры.
Ранее мы писали, что известно о бронепоезде, на котором приехал Ким Чен Ын.