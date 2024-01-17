День 692-й. Самое важное к утру 17 января

Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности. Оно будет готово в ближайшие недели, сообщил президент республики Эмманюэль Макрон.

Генсек НАТО уверен, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине. Йенс Столтенберг заявил, что хочет, чтобы это произошло "как можно скорее".