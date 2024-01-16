День 691-й. Самое важное к утру 16 января

Главные новости
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FT: главным достижением встречи по Украине в Давосе стало фото ее участников.
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Россия поблагодарила Южную Осетию за поддержку и гуманитарную помощь в контексте СВО. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев подвели итоги российско-югоосетинского сотрудничества в 2023 году.
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Покупателя узнают по продавцу. Минэкономики хочет упростить торговлю некрупными партиями углеродных единиц.
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Доллар — 87,60 рублей. Евро — 96,01 рублей.
Федеральные чиновники рассказали коллегам с мест, как правильно работать с людьми.
Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата ФСО.
Дума почистит интернет в первом чтении.
Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата ФСО.
Минобороны России сообщило о захвате штурмовиками позиций ВСУ и взятии пленных.
МО России сообщило о сдаче в плен на запорожском направлении двух украинских военных.
МО РФ сообщило, что удалось отбросить штурмовые группы 60-й мехбригады ВСУ у Синьковки.
МО РФ сообщило о выполнении рембатами работ любой сложности в полевых условиях.
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