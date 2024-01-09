День 684-й. Самое важное к утру 9 января

Главные новости
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На Украине заявили, что Запад не просит Киев вести переговоры о мире. Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба отметил, что "это не то, что кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции".
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Шойгу направил телеграммы воинским частям и соединению, ставшим гвардейскими в ходе СВО. Министр обороны России пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества.
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Кулеба сообщил, что без финансирования Запада военные позиции Украины ухудшатся. Министр иностранных дел Киева подчеркнул, что при приостановке поддержки Россия сможет прорвать линию фронта.
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Доллар - 89,69 рублей. Евро - 99,19 рублей.
МО РФ: связисты ивановских десантников ежедневно обеспечивают более 10 сеансов видеосвязи.
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