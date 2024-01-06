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Политика

День 681-й. Самое важное к утру 6 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РФ. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

  • Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей. Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев не уточнил, как именно изменения затронут эту категорию граждан.

  • В Белгороде и ряде других городов и районов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, школьные каникулы решено продлить до 19 января. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, такое решение областные власти приняли на внеочередном заседании оперативного штаба.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

Одной строкой

Доллар — 91,35 рублей. Евро — 100,04 рублей.

Источник сообщил, что РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине.

Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей.

В Севастополе эвакуируют 99 человек для вывоза ракеты, упавшей в реку.

По запросу украинской стороны 10 января пройдет заседание Совета НАТО—Украина.

Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай сокращения помощи Запада.

Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет большой дальности.

Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничество для урегулирования.

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