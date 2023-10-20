День 603-й. Самое важное к утру 20 октября

Главные новости
- Группа «Эгмонт», неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) около 170 стран, объявила о приостановке членства Росфинмониторинга в объединении на срок, «необходимый для защиты интересов группы». В сообщении отмечается, что это сделано с целью «поддержать репутацию» группы в международном сообществе. Решение принято в связи с российской военной операцией на Украине, передает «Коммерсантъ».
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал лишать российского гражданства мигрантов в случае их отказа принимать участие в спецоперации на Украине. Ведомством проводится тщательный анализ ситуации в сфере межнациональных отношений в целях предупреждения экстремистских проявлений, профилактики обострения противоречий между мигрантами и националистически настроенными активистами.
- Верховная рада приняла в I чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, сообщают «Известия». За запрет УПЦ проголосовали 267 парламентариев при 226 необходимых голосов, против принятия закона высказались только 15 человек. Гонения на УПЦ активизировались на Украине с 2022 года. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре.
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Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель-фантаст;
Украина ожидает от США получения $700 млн на модернизацию портов и развитие сухопутной логистической инфраструктуры страны;
Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку;
Министерство обороны Финляндии запретило три сделки на приобретение недвижимости гражданам России и связанной с РФ компании;
Студия Wargaming, которая разрабатывает популярную игру World of Tanks, объявила о сборе средств для Украины;
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии;
Доброволец Александр Можаев (казак «Бабай»), получивший известность во время боев за Славянск в 2014 году, погиб на запорожском направлении;
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers призвала страны G7 обсудить планы запрета российских алмазов с правительствами и компаниями ключевых стран, занимающихся добычей и обработкой драгоценных камней;
После аварии на газопроводе Balticconnector НАТО приняла решение увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море;
США планируют направить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, изначально предназначавшихся для Украины;
Украина будет регулярно получать американские дальнобойные ракеты ATACMS, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
Официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные используют боевых дельфинов для защиты Крыма от атак ВСУ.