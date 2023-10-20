День 603-й. Самое важное к утру 20 октября

Пресс-службу Министерства обороны Украины возглавит писатель-фантаст;

Украина ожидает от США получения $700 млн на модернизацию портов и развитие сухопутной логистической инфраструктуры страны;

Руководство Украины теперь официально будет считать молдавский язык румынским, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку;

Министерство обороны Финляндии запретило три сделки на приобретение недвижимости гражданам России и связанной с РФ компании;

Студия Wargaming, которая разрабатывает популярную игру World of Tanks, объявила о сборе средств для Украины;

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии;

Доброволец Александр Можаев (казак «Бабай»), получивший известность во время боев за Славянск в 2014 году, погиб на запорожском направлении;

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers призвала страны G7 обсудить планы запрета российских алмазов с правительствами и компаниями ключевых стран, занимающихся добычей и обработкой драгоценных камней;

После аварии на газопроводе Balticconnector НАТО приняла решение увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море;

США планируют направить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, изначально предназначавшихся для Украины;

Украина будет регулярно получать американские дальнобойные ракеты ATACMS, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;