Проведение Россией военной операции на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин;

Квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков;

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его стране удалось достичь компромисса с Украиной по вопросу прав проживающих там румын. По его словам, поправки в законодательство уже готовы;

Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю, следует из данных GIE;

Fujitsu запустила процесс ликвидации российского юрлица ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз». Дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года;

Пять домов в Курске повреждены в результате массовой атаки украинских беспилотников в минувшие выходные;

Власти Латвии закрыли два контрольно-пропускных пункта в Виентули и Педедзе на границе с Россией;

Суд в ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Леонида Онупко, по вине которого погибли 10 жителей Мариуполя;

В Мариуполе (ДНР) торжественно открыт восстановленный мост на дороге, ведущей в Крым;

Украинский парламент на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект о запрете Украинской православной церкви;

Специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен посетили Киев и провели переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, обсуждались, в частности, вопросы участия бизнеса в будущем восстановлении Украины;