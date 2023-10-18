День 601-й. Самое важное к утру 18 октября

59 компаний из 23 стран присоединились к украинскому альянсу оборонных индустрий, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, они будут вместе с Украиной производить оружие;

Поляки Россию не любят, занимают враждебную позицию, это абсурдно и Москве это не нравится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

Финляндия в ближайшие месяцы начнет строить ограждение на границе с Россией: Хельсинки опасается потока нелегальных мигрантов;

США за время конфликта на Украине не смогли разорвать связи между Россией и Китаем, партнерство между странами носит устойчивый характер, пишет газета Wall Street Journal;

Госдума в первом чтении отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях;

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования;

Киевский режим впервые использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских вооруженных сил;

Европейский парламент поддержал выделение в течение ближайших четырех лет €50 млрд на восстановление Украины;

Российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов;

США передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams — 31 единицу;

Вооруженные силы Литвы и немецкие оборонные предприятия приступили к ремонту поврежденных на Украине танков Leopard;