10 октября
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Политика

День 593-й. Самое важное к утру 10 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Россияне перешли в сентябре к приобретению валюты, купив ее за месяц на 39,4 млрд руб., подсчитал Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков». Крупнейшие экспортеры увеличили продажи валюты с $7,2 до 9,2 млрд. Доллар завершил торги на отметке ниже 100 руб.— 99,3 руб., евро — 104,8 руб. Кроме того, в сентябре объем проданных дружественными нерезидентами акций стал самым крупным с февраля 2022 года и достиг 32 млрд руб. Это больше, чем совокупный объем проданных ими акций за период с января по август.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» анонсировала «крупные обмены» военнопленными. По ее словам, работа с украинским омбудсменом ведется ежедневно. Вместе с тем, Москалькова подчеркнула, что главным координатором процесса выступает, конечно, Минобороны.
  • События на Ближнем Востоке не повлияют на помощь Украине со стороны ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Однако ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает «Коммерсантъ».
Евро. Валюта.
Евро. Валюта.
CC0

Одной строкой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака «Хамаса» на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины;

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США;

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над Запорожской АЭС. Все попытки были отбиты российскими силами;

Действия украинской государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на письмо конструкторского бюро «Луч», адресованного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю;

Страны-члены НАТО подписали контракты на Є2,4 млрд для новых закупок боеприпасов, в том числе для Украины;

Страны НАТО, за исключением США, увеличат военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2022 годом;

Украина выполнила 79% условий соглашения для начала переговоров о членстве в Европейском союзе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в ответ на вопрос украинского экс-президента Петра Порошенко о возможности приема Украины в организацию на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года посоветовал Киеву сосредоточиться «на внутренних структурных реформах»;

Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф;

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими указами снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него Анатолия Баргилевича;

Veon закрыла сделку по продаже бизнеса в России менеджменту «Вымпелкома», сообщила компания. Сделка не предусматривает соглашений об обратном выкупе;

С начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России с территории Украины и стран НАТО, заявил замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов.

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