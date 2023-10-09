День 592-й. Самое важное к утру 9 октября

Главные новости
- Ситуация в Израиле не повлияет на проведение в Брюсселе 11 октября контактной группы по поставкам вооружений Украине (в формате Рамштайн), а также планового заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе. В субботу на Израиль напали боевики палестинского движения «Хамас». В Израиле объявлено военное положение. Руководство страны обсуждает вероятную наземную операцию в секторе Газа и создание чрезвычайного правительства.
- «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» — 40,3 млн куб. м на 8 октября, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение официального представителя российской госкорпорации Сергея Куприянова.
- Больше 300 энергетических объектов было повреждено с октября 2022 года на Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Потребители в 52 населенных пунктах Львовской области на западе Украины в воскресенье остались частично или полностью без электроснабжения из-за непогоды, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Одной строкой
Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала «РИА Новости» руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне;
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку шести батарей Patriot в дополнение к двум имеющимся;
Возможность помочь Киеву со временем снижается из-за ограниченности ресурсов, конфликт достигает точки, в котором его разрешение через боевые действия невозможно, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто;
В эфире CNN прозвучало утверждение, что с межконтинентальной ракетой «Буревестник» не справится ни одна система ПВО;
Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу США с запросом о крупнейшем пакете помощи Украине на $100 млрд;
Россия призвала спецпредставителя ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинию Гамбу к объективности в докладах по проблематике детей в российско-украинском конфликте;
В Швейцарии находится пятая часть всех российских шпионов в Европе, установила Федеральная разведывательная служба Германии (BND), передает издание NZZ. По его данным, речь идет о более чем 80 агентах;
За 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн руб. в России выросло на 22%, до 19,8 тыс., несмотря на санкции;
ВСУ могут оказаться в котле в районе Работино в Запорожской области, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов;
В ЛНР в одном из подразделений ЦВО в полевых условиях производят боеприпасы на 3D-принтере;
Украинские военные за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов. В результате атак погиб человек, повреждены 14 домов, предприятие и три автомобиля;
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов посещать раненых, проходящих лечение в госпиталях.