День 592-й. Самое важное к утру 9 октября

Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала «РИА Новости» руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне;

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку шести батарей Patriot в дополнение к двум имеющимся;

Возможность помочь Киеву со временем снижается из-за ограниченности ресурсов, конфликт достигает точки, в котором его разрешение через боевые действия невозможно, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто;

В эфире CNN прозвучало утверждение, что с межконтинентальной ракетой «Буревестник» не справится ни одна система ПВО;

Белый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу США с запросом о крупнейшем пакете помощи Украине на $100 млрд;

Россия призвала спецпредставителя ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинию Гамбу к объективности в докладах по проблематике детей в российско-украинском конфликте;

В Швейцарии находится пятая часть всех российских шпионов в Европе, установила Федеральная разведывательная служба Германии (BND), передает издание NZZ. По его данным, речь идет о более чем 80 агентах;

За 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн руб. в России выросло на 22%, до 19,8 тыс., несмотря на санкции;

ВСУ могут оказаться в котле в районе Работино в Запорожской области, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов;

В ЛНР в одном из подразделений ЦВО в полевых условиях производят боеприпасы на 3D-принтере;

Украинские военные за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов. В результате атак погиб человек, повреждены 14 домов, предприятие и три автомобиля;